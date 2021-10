El 12 de octubre, explicado por quienes no tienen “nada que celebrar”

Teniendo en cuenta las muertes , la esclavitud, las enfermedades y la imposición cultural y religiosa que llevó consigo la conquista de América, los activistas antirracistas rechazan rotundamente que se siga festejando este día. Para Álex, portavoz de la asamblea que organiza los actos este año, lo que se celebra el 12 de octubre no es “un encuentro de pueblos”, sino “una invasión violenta y un intento de aniquilación de saberes y culturas”. “La colonización ha sido un proceso de violencia y opresión, no es algo que pueda producir orgullo”, dice.

Aun así, Daniela Ortiz no se arrepiente de haber aparecido en un programa de gran audiencia para hablar de antirracismo y anticolonialismo. Ella no cree demasiado en los políticos, o los papas, que se limitan a pedir perdón por lo que pasó hace 500 años. Tampoco le importan tanto “las palabras de Ayuso o de Vox sobre el tema”. “Lo que me preocupa es que su ideología no se convierta en normalización ni en ley ni en institucionalización, que no puedan ejercer violencia con esto”, aclara.