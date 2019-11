El apasionado discurso de Merkel contra el odio tras un repugnante gesto de la ultraderecha

picture alliance via Getty Images

La ultraderecha amenaza la convivencia en Alemania y hay quien no está dispuesto a permitirlo. Como la canciller, la conservadora Angela Merkel , quien en un discurso apasionado -raro en ella- ha mostrado todo su desprecio hacia el odio que inoculan formaciones como Alternativa para Alemania (AfD) , incluso en el seno del propio Parlamento, sede de la soberanía nacional.

Le viene de casta: su abuelo materno, el conde Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk, fue ministro de Finanzas con Adolf Hitler, y en su familia hay comandantes de las SA, la milicia del partido nacionalsocialista alemán. Entre sus declaraciones más polémicas, las que piden disparar a los refugiados que llegan al país, por lo que ha sido incluso denunciada por la policía por odio racial.

Merkel, cuando subió a la tribuna, no pudo limitarse a hablar de presupuestos, que era el tema del día, y espetó: “En Alemania hay libertad de expresión, pero esa libertad acaba donde se divulga el odio y se hiere la dignidad de otras personas”. “Si das tu opinión, tienes que convivir con el hecho de que te van a contradecir (...). La libertad de expresión está garantizada, pero no sin coste”, dijo, reconociendo el derecho de réplica pero dejando claro que no todo vale, y menos una amenaza barriobajera como la de Von Storch.

La intervención de la canciller se ha viralizado no sólo en su país, sino en toda Europa, llegando a ser tendencia en Twitter.