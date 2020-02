El aplaudido comentario de una concursante de 'OT 2020' que dejó a Ruth Lorenzo con esta cara

Ruth Lorenzo fue sin duda alguna uno de los nombres propios de la quinta gala de OT 2020, el talent musical de TVE.

La cantante sustituyó este domingo a Natalia Jiménez como integrante del jurado y conquistó a los espectadores con su naturalidad, sus valoraciones y un gesto final de apoyo a los concursantes nominados. Su éxito fue de tal magnitud que muchos ya están pidiendo que la eurovisiva ocupe esa silla como jueza durante el resto de la edición.

Sin embargo, hubo un momento de la gala en la que Lorenzo se quedó sin palabras por la respuesta de la concursante Eva. La murciana, en plena valoración, le hizo una pregunta para ponerla en apuros, pero la joven participante salió a las mil maravillas.

“Si yo te doy dos opciones hoy: una, estar nominada y elegir tu canción y hacer lo que tú sientas, o dos, cruzar la pasarela. ¿Qué me dirías?”, le planteó la exrepresentante del festival de Eurovisión. “Esto es importante porque tú eres artista, no eres una payasa ni una intérprete cualquiera. Eres artista, no estás aquí para entretener porque sí, tienes algo diferente, ¿qué preferirías?”, añadió.

Eva, tras un momento de dudas inicial, respondió de forma muy serena y contundente: “Te diría que no hace falta estar nominada para poder demostrar lo que realmente soy”. Sus palabras provocaron una calurosa reacción en el público.

Lorenzo finalmente le dijo que cruzara la pasarela.