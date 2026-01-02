Antonio, experto en seguridad con una casa al lado de Crans Montana, sobre la tragedia de Suiza: "Ese lugar sólo tiene una puerta y un techo no ignífugo"

Exteriores de Le Constellation, el bar donde se produjo el mortal incendio en Crans Montana

La tragedia de Año Nuevo en Crans Montana (Suiza) ha conmocionado al mundo entero. Confirmada la muerte de al menos 40 personas, con más de un centenar de heridos de gravedad, por una explosión y el posterior incendio en un concurrido bar de la localidad suiza, ahora todo son preguntas. Y muchas de ellas se centran en la seguridad del local donde ocurrió la desgracia.

Los servicios de emergencia recibieron los primeros avisos al filo de la 1:30 de la madrugada, en plena fiesta de año nuevo que se celebraba en el interior del local Le Constellation, uno de los más concurridos de un destino turístico navideño como es Crans Montana.

El sonido de las ambulancias lo colapsó todo y también despertó a vecinos de la localidad. Es el caso de Antonio Bandirali, que tiene una casa a poco más de un kilómetro del bar. Al oír las sirenas "pensé que alguien de los refugios de montaña se había enfermado y necesitaba asistencia médica", como confiesa a La Repubblica.

Alrededor de las 8 de la mañana, Antonio se desplazó a la zona y pudo tomar algunas fotos. "Probablemente alguien tenía un petardo, y eso fue lo que lo empezó todo".

Las deficiencias del local

Horas después descubriría la realidad, que devastó un local que conoce bien. “He ido varias veces a tomar un café, pero siempre me he quedado en la planta superior", explica, conocedor de que hay un sótano, donde se declaró el incendio.

Antonio, ya jubilado, trabajó toda su vida como jefe de seguridad en el Centro Común de Investigación de la Unión Europea en Ispra. Y de su experiencia extrae lecciones sobre la seguridad de Le Constellation, el trágico epicentro de la desgracia en Crans Montana.

"Basándome en mi experiencia profesional, creo que había graves deficiencias de seguridad en Le Constellation. Un desastre como este jamás podría haber ocurrido en Italia, porque tenemos normativas para prevenir sucesos similares”, explica el ciudadano transalpino residente en Suiza.

En su entrevista a La Repubblica detalla que Italia exige por ley que además de la puerta de entrada, haya una salida de emergencia de 1,20 metros por cada 75 personas. "Había más de 300 personas allí, así que se habrían necesitado al menos cinco puertas, pero al parecer solo había una".

"Además, en una sala subterránea, todo, desde las sillas hasta el techo, debe ser ignífugo. Es imposible que una sola llama provoque un incendio así si todo cumple con la normativa", señala con pesar.

Sobre los techos refiere la pintura intumescente, que reacciona al calor hinchándose de forma controlada hasta multiplicar su volumen hasta diez veces, creando así una capa que protege la estructura.

Sobre lo hallado en los exteriores del local de Crans Montana, admite que "ahora lloramos a las víctimas, que son prácticamente imposibles de reconocer porque murieron carbonizadas".

No obstante, adelanta otra urgencia, absolutamente vital, con las más de 100 personas heridas. "Tenemos el enorme problema de atender a las numerosas personas intoxicadas: necesitan cámaras hiperbáricas, y cada hospital solo tiene una, dos como máximo. Así que las están trasladando a hospitales de toda Suiza con la esperanza de salvar al mayor número posible", remata.