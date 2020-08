Marcos del Mazo via Getty Images

Alberto Quintana, un hombre de 30 años, vallisoletano, simpatizante de ultraderecha, fue condenado a dos años y un día de cárcel y a una sanción económica de 11.000 euros por la publicación de un mensaje en su perfil público de Twitter con la fotografía de la chica atacada en 2016 durante los Sanfermines. Los jueces consideraron probado que colgó ese tuit y que tanto la imagen como el texto suponen un delito de revelación de secretos en concurso con un delito contra la integridad moral de las personas, recuerda el diario.

Junto a la foto, escribió: “La chica supuestamente violada por #LaManada ha pedido que no se difunda esta imagen porque quizá pensemos que solo es una golfa borracha. Pero cómo íbamos a pensar eso, si se la ve súper forzada a lamerle el ojete a uno de ellos”.

Frente a la sentencia del juzgado número 4 de Pamplona, del pasado febrero, ahora la Sección Primera de la Audiencia de Navarra acepta el recurso del condenado y baja un día su pena, cambiando radicalmente su futuro. No irá a la cárcel. En su momento, dijo que se trataba de una “sentencia ideológica” que no no había “matado a nadie”.

Hay otra investigación en Barcelona, contra otro hombre de 40 años que también difundió foros, además del nombre y los apellidos de la chica, su DNI, fecha de nacimiento, lugar de residencia y la universidad en la que estudiaba. La joven era perfectamente identificable.

Los cinco violadores que componen La Manada cumplen prisión de 15 años tras ser condenados por el Tribunal Supremo.