El fanfarrón orgullo reaccionario

Si la izquierda está de acuerdo con la lucha contra el cambio climático acelerado por la mano del hombre, o mejor, por las chimeneas y los tubos de escape, ellos se sitúan netamente en contra. Y dos huevos duros. Para desacreditar este hecho –que ya no es solo una tesis– la moda es proclamar que la oposición al calentamiento global genera un gran negocio ‘verde’. Criticar el negocio verde implica, mutatis mutandis, que se defiende el ‘negocio negro’. Cosa rara es que los científicos no aconsejen que se sustituyan los tradicionales vapores de eucaliptos contra el catarro, ya se sabe, las hojas colocadas en una bañera con agua caliente, y la cabeza tapada con una toalla, por el CO2 de los coches, o el Vicks Vaporub por friegas en el pecho congestionado de crudo de la mejor calidad salidos de los pozos de Texas.

Con motivo de la cumbre de Madrid todo tipo de instrumentos (desde los bulos más rudimentarios a los memes más infantiloides y retrasados) han valido para denunciar los efectos del ‘alarmismo’. Sin negar el calentamiento global, respaldado por miles de científicos y cientos de gobiernos, muchos de los cuales no son nada sospechosos de izquierdismo ni de progresismo, ponen el acento en las consecuencias de la denuncia ‘sensacionalista’. Por lo visto cuando alguien se está ahogando no debe gritar “¡SOCORRO, SOCORRO, SOCORRO, AUXILIO FOR FAVOR!”. Lo tiene que decir una sola vez y bajito, para no alarmar.

“Son la peste estos rojos, lo peor”, dicen unos que intervienen en medio de los ‘reenviados’ al peso para que se viralice esta mala nueva. Miles de puestos de trabajo, argumentan, se van a perder por el alarmismo “del Doctor Sánchez” sobre el gasoil. Obviando, por supuesto, el ‘pequeño’ detalle de que la Comisión Europea ya maneja una fecha indicativa en la que los vehículos tienen que abandonar los combustibles: 2050.

Hay más evidencias de que el progreso sostenible avanza a pesar del conocido síndrome de ser más papista que el papa: casi todas las marcas automovilísticas están en plena competición por presentar una variada gama de combinaciones verdes. Desde los totalmente eléctricos, a los híbridos con mínimo consumo, o con combustibles de origen vegetal… con investigaciones que exploran hasta soluciones solares.

La COP 25, que el presidente en funciones Sánchez consiguió para Madrid, ante la imposibilidad de Chile de asumir su compromiso con la ONU, ha demostrado, además, que las grandes empresas energéticas han cambiado su postura hacia la desenfadada colaboración y entrega a la causa. La prensa mundial, y la española, publica anuncios a toda plana de las grandes compañías eléctricas y petrolíferas ofreciendo una enorme panoplia de alternativas ecológicas.

Ciertamente, el negocio energético se está diversificando. Incluso los molinos de viento que conquistan lomas y mares han dado nuevas expectativas a los astilleros de Navantia en Ferrol, que ahora se han especializado también en construir las bases, pintadas de color amarillo chillón, de los enormes aerogeneradores ‘plantados’ en el litoral nórdico europeo.