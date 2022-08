El FBI registra la mansión de Donald Trump en Florida en busca de documentos oficiales

“Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada”, señaló. Al parecer, los agentes abrieron hasta su caja fuerte. Según reveló la cadena CNN, el expresidente estuvo en el Trump Tower de Nueva York durante todo el tiempo. Y el Washington Post añade que no recibió ningún aviso sobre la búsqueda en su propiedad.