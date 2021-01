El hombre gris sobre un fondo negro

Europa Press News via Getty Images

“Demócrata es aquel que admite que el adversario puede tener razón... y acepta reflexionar sobre sus argumentos. La modestia es saludable para las repúblicas en todas las ocasiones” (Albert Camus, en ‘Combat’).

Salvador Illa se ha ido finalmente del negro de la pandemia y el populismo al ruido electoral de Cataluña. No lo ha hecho de ‘tapadillo’ ni por la puerta de atrás, como algunos aseguran, porque hace un mes que su candidatura es pública y objeto de controversia política e incluso de condena moral. Se ha ido tan discretamente cómo llegó, ahora como un candidato gris y serio frente al ruido del Procés, precisamente cuando dentro y fuera de Cataluña y de España se vislumbra el principio del fin del populismo.

Hoy no se puede saber si la candidatura de Salvador Illa es o no un acierto, el tiempo lo dirá. De lo que no hay ninguna duda es de que el rechazo frontal y las maniobras exageradas de sus oponentes son un clamoroso error. Lo han situado en el centro del debate político y de la campaña.

Hace ya un año, llegó a un ministerio que para muchos carecía de contenido, hasta el punto de que uno de los socios de gobierno lo rechazó. No es cierto si se tiene en cuenta sus competencias en planificación, investigación, personal, productos farmacéuticos, inspección.. y sobre todo después de la ministra Carcedo, que ¡oh paradoja! impulsó contenidos fundamentales como la recuperación de la sanidad universal, la limitación de los copagos o la ley de eutanasia.