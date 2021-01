El Hospital Clínico de Madrid admite que vacunó a 600 jubilados

Marcos del Mazo via Getty Images

El Hospital Clínico ha reconocido que vacunó contra el coronavirus la semana pasada a 600 jubilados, a pesar de que el personal sanitario de primera línea aún no estuviese del todo inmunizado.

Ha sido la Cadena Ser quien ha desvelado las irregularidades en las dosis y quien ha conseguido detallar cuántas personas fueron vacunadas. Se han suministrado vacunas a antiguos trabajadores, en total 600 jubilados, de los cuales al menos 120 ni siquiera eran médicos ni enfermeras. De esta manera se han saltado el protocolo de vacunación de la Comunidad de Madrid.

Desde la dirección del hospital señalan que las 480 dosis que recibieron algunos jubilados sí que encajan en el plan de vacunación, porque “prestan algún servicio en el hospital y pueden tener algún contacto con los pacientes, como es el caso de los que pertenecen a la Asociación de Médicos Jubilados del hospital”. Pero ni la dirección del hospital ni la asociación han aclarado cuántos miembros tiene la misma.

En cualquier caso, la labor de voluntariado que hace la asociación se suspendió en el mes de marzo, según reconocieron a la Ser los propios jubilados y ha admitido la gerencia.

La gerencia responsabilizó primero a la Asociación de Médicos Jubilados de haber hecho un llamamiento masivo, pero ahora culpa a “algunos profesionales que no conocían el ritmo de citaciones” de haber hecho ese llamamiento animando a otros a acudir a vacunarse durante el fin de semana. Lo que aún no ha explicado es por qué las enfermeras que trabajaron entonces tenían orden de vacunar a todo el que pasase por el pabellón San Carlos ni por qué decidieron vacunar a cientos de personas que no cumplían los criterios.

A pesar de la irregularidad, el hospital completará el ciclo de vacunación a estas personas.