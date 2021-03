El lío político detrás del plan para Semana Santa

Ya hay plan para Semana Santa: cierre perimetral por comunidades, toque de queda de 22 a 6:00 horas y limitación de las reuniones a cuatro personas. Sanidad se ha salido con la suya y ha logrado el apoyo de (casi todas) las comunidades a su propuesta en la Comisión de Salud Pública, una estrategia que deberá ser ratificada la próxima semana en el Consejo Interterritorial de Salud, donde podría modificarse algún punto.

Las posturas estaban más cerca “de lo que se podía imaginar”, dijo ayer la ministra Carolina Darias, confiada en que la mayoría de consejeros favorables a seguir cerrados en vacaciones respaldara su propuesta. El objetivo que busca el Ejecutivo no es solo frenar la curva y evitar que se disparen los contagios. Quiere que la Semana Santa no se convierta en ’17 Semanas Santas’ con particularidades en cada zona, a similitud de lo que ocurrió en Navidad, algo que también inquietaba a representantes de uno y otro signo ideológico.

El borrador que presentó Sanidad este jueves recogía unas fechas, del 26 de marzo (Viernes de Dolores) al 9 de abril, y un añadido a sus medidas: recomendar que los estudiantes no volviesen a sus comunidades de origen durante las vacaciones. En estos puntos no hay noticias de acuerdo. “Ha habido un interesante nivel de consenso, con unanimidad en unos puntos, pero no en otros. Lo que no ha habido es una votación de un documento”, se ha limitado a señalar la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón.

Ayuso se opone y Canarias dice que no habrá cierre

Pero el plan acordado hoy por la Comisión no satisface a todos. La estrategia de Díaz Ayuso lleva mucho tiempo siendo una enmienda a la práctica totalidad de lo que diga Sanidad. La presidenta de Madrid quiere mantener abierta la región si no hay una urgencia epidemiológica y, sobre todo, más tiempo antes de pactar. En concreto, 15 días.

En esto último había encontrado un cierto apoyo en sus propias filas. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, llamaba este jueves a dilatar la decisión porque “un mes en pandemia es mucho tiempo”. Hasta ahí su coincidencia con Ayuso, (y con Martínez-Almeida, otro que pedía esperar), porque Feijóo era partidario de, en caso de duda, mantener las restricciones de movilidad actuales, con un cierre casi total en España.