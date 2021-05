El maltrato del Ministerio de Sanidad a los MIR

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images La ministra de Sanidad, Carolina Darias, en una rueda de prensa.

No se puede hacer política en contra de quienes son objeto de la política, este debería ser un principio elemental a la hora de desarrollar el ejercicio desde las administraciones e instituciones y, sin embargo, es justo lo que ha hecho el Ministerio de Sanidad con quienes han sacado el MIR.

Los médicos y médicas que aspiran a la residencia, que son el objeto de la decisión de la Administración, están de manera unánime en contra de la elección de plazas de forma virtual, pero el Ministerio de Sanidad desprecia sus razones e impone este sistema.

De hecho, ninguno de los argumentos que da el Ministerio es suficiente para mantener el daño que puede suponer que una persona que se ha ganado con esfuerzo y trabajo acceder a una especialidad, no pueda elegirla por cuestiones técnicas derivadas del procedimiento virtual impuesto. El Ministerio habla de “trazabilidad”, “rapidez” y “fiabilidad”... pero esas solo son características obvias que debe tener cualquier proceso, no podría ser de otro modo, de lo que se trata es de que la elección, además de todo eso, sea justa. Y no lo es cuando cada aspirante tiene que elaborar, semanas antes del momento de la adjudicación, una lista con miles de opciones combinando las especialidades que se ajusten a su vocación con los diferentes hospitales donde realizarlas.

El proceso que impone el Ministerio viene a ser algo así. Cada aspirante tiene que elaborar un listado en el que si, por ejemplo, la especialidad que le gusta es traumatología, tiene que poner en primer lugar hacer traumatología en el hospital que considere que es mejor para formarse, después, en segundo lugar, debe poner la traumatología en el segundo hospital que estime, a continuación en el tercer hospital, y así hasta los más de 800 hospitales que hay en España.

Cuando haya terminado con esa especialidad, si la segunda opción en su decisión es hacer pediatría, pues tiene que hacer el mismo proceso poniendo uno a uno los más de 800 hospitales existentes. Luego vendría la tercera especialidad, por ejemplo, psiquiatría o cualquier otra que decidiera, de nuevo por los 800 hospitales... Es decir, solo para tres especialidades tendría que incluir más de 2.400 elecciones, y son muchas las especialidades que se eligen atendiendo a las circunstancias de cada persona.