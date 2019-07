El optimismo de Bruselas con la economía española

Alicia Llop via Getty Images

Alicia Llop via Getty Images

Las empresas están asumiendo un mayor incremento en los costes laborales, producido directamente por los incrementos en el SMI y a esperas de la reforma fiscal que pretende incrementar el esfuerzo fiscal de los españoles. Hasta ahora, esa reforma fiscal no se ha producido, por lo que sí podemos decir que los españoles poseen una mayor renta disponible. No obstante, ante el incremento del esfuerzo fiscal, esa renta disponible se vería mermada.

Hablamos de que la economía depende mucho de la compensación. Una compensación entre variables que traten de armonizar un punto neutral óptimo. Es decir, los incrementos del SMI son buenos, pues los salarios debían incrementarse, pero no podemos hacerlo a la ligera y olvidándonos por completo de aspectos tan fundamentales para la empresa como lo son la competitividad o la productividad, ambas estancadas y tocando techo desde hace dos años.

Un Gobierno que también impulsó la reducción del déficit, pues no debemos olvidar que la salida de España del PDE en el que se encontraba sometido el país ha sido uno de los logros alcanzados con unos presupuestos que en su día aplicó el Partido Popular y que, a día de hoy, siguen siendo los vigentes con el Gobierno en funciones. Por esta razón, no podemos decir que la mejoría haya sido producto de los incrementos salariales.

A esto ha favorecido también la correcta senda de reducción del déficit que inició el Gobierno español y que ha llevado al país a salirse del Proceso de Déficit Excesivo (PDE) en el que se encontraba sometido y vigilado por Bruselas para contener los elevados niveles de deuda. Unos objetivos de los que dependerán, en parte, los crecimientos previstos para los próximos años. No obstante, Bruselas continua insistiendo en la necesidad de seguir reduciendo el déficit.

Para Bruselas, el impulso que experimentaría el consumo durante el año, debido principalmente a la subida de los salarios, consolidaría el crecimiento esperado para el país. No obstante, ante la incertidumbre de una posible penalización por las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la economía, los crecimientos para el 2020 se han fijado en la tasa ya pronosticada previamente, donde se esperaba un crecimiento inferior al 2%.

Por esta razón, es importante justificar la subida del SMI y los costes para las empresas con aumentos en la productividad y la competitividad en estas. Solo así podríamos justificar la subida del SMI y no fracasar en el intento. De no incentivar los incrementos en productividad y competitividad de las empresas, en el largo plazo, la subida del SMI solo generaría una mayor destrucción de empleo por parte de las empresas, pues no verían compensados los aumentos en los costes.

Como digo, todo lo ocurrido en la economía española procede en gran parte de las políticas aplicadas en años anteriores, pues el mismo organismo que hoy prevé un mejor crecimiento para la economía española, también condenaba el impulso del déficit que se generaba con los presupuestos planteados por la ejecutiva socialista. Por esta razón, no podemos atribuir, con exactitud, la mejora de la economía a un movimiento político partidista.

La economía española vuelve a mostrar dinamismos que le libran de la desaceleración que, por ejemplo, viven otras economías de la Zona del Euro. No obstante, los pronósticos no dejan de ser proyecciones que, solo con un proyecto económico estable y de futuro, verán la luz. España ha sido un país que, históricamente, ha entrado más tarde que el resto de sus homólogos europeos en las recesiones. Algo que nos debe hacer pensar si el trabajo está culminado, o esto es solo el inicio.

Síguenos también en el Facebook de El HuffPost Blogs