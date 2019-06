El populismo entra con fuerza en la Policía

Esos malestares enquistados y nunca bien encauzados, terminan trayendo estas consecuencias. Unas consecuencias que pueden tener efectos desastrosos hacia el interior del Cuerpo Nacional de Policía y hacia la ciudadanía, si no se afronta el malestar, se traduce en negociación y se concreta en acuerdos.

Las aguas desbordadas terminan volviendo a su cauce y me suena bien la reflexión de algún compañero del SUP. Me explica que no han sabido transmitir al conjunto de los compañeros y compañeras lo que se ha conseguido a lo largo de estos años, ni tan siquiera lo positivo que pudiera haber en el acuerdo de equiparación firmado en 2018. Algún otro me recuerda que la foto de Colón no les ha hecho ningún bien. Los trabajadores quieren que sus sindicatos defiendan sus intereses laborales y no que se hagan fotos ideológicas con partidos políticos.

En cualquier caso, todos coinciden en que hay que recuperar la confianza de las compañeras y compañeros a base de trabajo riguroso y sin caer en el populismo. No me parece mala idea. La autocrítica que piensa en los fallos y errores propios es el mejor camino para recuperar la confianza en uno mismo y la de los demás. Nos jugamos mucho en contar con una policía democrática, bien formada y con condiciones laborales dignas.

