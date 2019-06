El sorprendente cese del cónsul general de Edimburgo

En los últimos meses, he tenido el gran placer de trabajar codo con codo con un diplomático que me ha demostrado el potencial de lo que un Consulado puede hacer por su población.

Las mejoras impulsadas en el Consulado, en relación a un mejor servicio a la ciudadanía, con apertura de un miembro de la plantilla dedicado a la ayuda sobre Brexit (Silvia Marín, que lo acompañó a todos los eventos), mejora en atención telefónica, búsqueda de llegar a más gente a través de un canal de Twitter, página web del consulado actualizada, o trabajo para preparar la re-apertura del Consulado de Manchester, han demostrado que con ganas se pueden cambiar percepciones.

El CRE se ha reunido con el cónsul general en varias ocasiones, tanto cuando lo hemos solicitado con reuniones de trabajo del Consejo, así como en reuniones conjuntas con otras organizaciones que están trabajando por nuestros compatriotas en Reino Unido como científicos españoles en Reino Unido.

El CRE del Norte de Reino Unido, es un CRE apartidista. Yo, como consejero en el Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior, he sido muy crítico con todos los partidos políticos ya que nuestras necesidades como emigrantes no las representa ningún partido actual, y no vamos a entrar en las razones detrás de este cese. No es nuestro trabajo.

En tres años de Consejo de Residentes, hemos tenido tres cónsules. ¿Podemos tener un cónsul por cinco años esta vez?

Pediríamos que con la misma celeridad que se ha cesado a este cónsul, se apruebe el voto rogado, o aprueben una ley digna de nacionalidad, o se abra el Consulado de Manchester, o nos manden a un cónsul con la mitad de ganas de trabajar que mostró Miguel Ángel Vecino. Con ese poco nos conformaremos.

