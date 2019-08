La presión y la atención psicológica

Ocho horas pegado a un teléfono que no deja de sonar y a las cuatro pantallas de un ordenador en constante actualización. ¿Qué ocurre cuando acaba la jornada? ¿Se puede desconectar de un trabajo así? “No es que podamos, es que debemos hacerlo. Es básico”, responde Núñez. “Hay que saber empatizar, sí, pero no implicarte de forma personal en cada caso, porque te lo llevarías todo a casa y no se puede. Al principio cuesta, todo afecta más, pero con el tiempo se va regularizando”. Aunque no todo lo cura la experiencia, advierte:

“No todas las personas tienen la misma capacidad ni todas podrían trabajar aquí por eso mismo. No obstante, tengas experiencia o no, aguantes o no, hay ocasiones que te marcan”, prosigue.

Una de esas marcas, “la peor, sin duda, de mi experiencia” fue “el 11-M”. Aquel día Gonzalo ya ejercía el puesto que hoy ocupa. Prefiere pasar rápido por su recuerdo, pero deja la puerta abierta a una pregunta: ¿Quién atiende a los que atienden a las víctimas?

La ayuda psicológica es un punto de apoyo fundamental para quienes conviven con el estrés de la emergencia constante: “Por supuesto. Cuando ha sido necesario hemos recibido apoyo psicológico para atender a nuestros trabajadores. Además, hay cursos específicos de formación en la materia”.