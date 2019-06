¿En serio Charlie Hebdo?

No sé qué le está pasando al gremio del humor en los últimos años, pero es un no parar de chistes malos, meteduras de pata, salidas de tiesto y pasadas de frenada. Es como si les hubiese abducido una máquina del tiempo en 1970 y siguieran empeñados en colarnos los mismos chistes de antaño, pero en un contexto social que ni les sigue ni les ríe las gracias. Se han perdido los avances culturales, los acontecimientos sociales, los debates ideológicos. Se han quedado atrapados en su propio ego y sólo alcanzan a escucharse a sí mismos ensayando sus monólogos delante del espejo. Si les cuestionas se hacen los sordos negándolo todo y repitiendo más alto y por encima: “libertad de expresión”, “libertad de expresión”. No se enteran. No se inmutan. Están out.