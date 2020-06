Monedero: "Es bastante probable que Díaz Ayuso termine en la cárcel"

¿Quién lo sabe, no? Creo que nos hemos dejado todos llevar un poco por esa inercia, por esta irrealidad. ¿Quién iba a imaginar que íbamos a confinarnos casi cuatro mil millones de seres humanos en un momento en el que la incertidumbre y el miedo nos arrebataba? He estado encerrado, leyendo mucho, pariendo un libro con mucho dolor, con una pelea interna y poderosa. Y muy preocupado por el futuro, con una mirada más bien pesimista porque creo que caminamos sobre surcos muy profundos y tengo la sensación de que hacen falta muchas manos cavando para cambiar ese curso de los acontecimientos. Con una mirada muy atenta, al principio intentando acostumbrarme a estar encerrado haciendo tablas de gimnasia y yoga y, al final, muy atravesado por esa incertidumbre de hacia dónde marchamos.

Una estrategia que le recuerda a la del PP por el 11-M contra José Luis Rodríguez Zapatero . Detrás de esos movimientos, reflexiona, estaba Miguel Ángel Rodríguez, hoy jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Y sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid advierte ante la dramática situación que se vivieron en las residencias: “Es bastante probable que termine en la cárcel por negligencia criminal”. Monedero, fiel a su estilo, no se muerde la lengua y habla desde la España que ve hasta por qué no entró en el Gobierno o no quiso ir a Supervivientes.

Una derecha que sigue equivocada, queriendo tumbar al Gobierno como hizo en su momento con Zapatero , cuando quiso a toda costa tumbarlo con esas manifestaciones de la Iglesia en la calle en contra del matrimonio homosexual o con aquellos bulos sobre el 11-M o como intentó Aznar en el 93 contra Felipe González, y mira que hacía cosas muy cercanas al PP. Ahora nos encontramos con una derecha desmesurada, que a todo dice que ‘no’ y que sigue insistiendo en esa política de confrontación, que creo que le va a ir mal. Y vemos un Gobierno de coalición que va asentándose. Y curiosamente parece que los problemas que tiene más bien el PSOE son internos. Estamos todavía expectantes, todavía tiene que traducirse en nuestra cotidianidad qué va a pasar con el trabajo y con nuestras relaciones sociales, cómo vamos a recordar, estamos hablando de 30.000 familias que han vivido la dureza de no poder despedirse y que han visto el comportamiento de los políticos… Todo eso tiene que asentarse. Es verdad una cosa que dice Hegel: la lechuza de Minerva, la sabiduría del conocimiento alza su vuelo al atardecer, en el crepúsculo. Es decir, cuando las cosas han pasado y te das cuenta de cómo has cambiado. Vamos a tener que darnos cuenta con mucha reflexión cuando pasen un par de meses.

Porque la derecha española sigue teniendo como referente de legitimidad el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. A la derecha española le huelen los pies y los sobacos a franquismo, es una derecha que considera que el poder le pertenece. Toleró a Adolfo Suárez que era el secretario general del partido del Movimiento. Y a partir del 82 la derecha nunca ha tolerado que gobierne la izquierda porque consideran que el poder es suyo, no tienen un poso democrático. Y, por tanto, siempre que están en los gobiernos fuerzas de izquierdas creen que están usurpando esa legitimidad que para ellos no sale de las elecciones, sino que nace del golpe de Estado del 36 y con la victoria, con la ayuda de Hitler y Mussolini. Eso es un problema que no pasa en Portugal, que tiene una derecha que es deudora de la Revolución de los Claveles, o una derecha francesa que tiene como referente a la Revolución Francesa y a la Resistencia, o la alemana, que nace de derrotar al fascismo. La derecha española está marcada por Manuel Fraga, que es un tipo que estuvo en gobiernos de Franco y firmó sentencias de muerte. Somos un país tan peculiar donde uno de los padres de la Constitución firmó sentencias de muerte contra españoles que eran héroes. En Alemania, a la gente que atentó contra Hitler les celebran como héroes nacionales. Y aquí ya digo, no solamente no sabemos cómo se llaman los que lucharon contra Franco, sino que encima vemos en el Parlamento que la desmesurada de Cayetana Álvarez de Toledo llama hijo de terrorista a la gente que luchó contra el franquismo. Esa locura de una Transición donde nos acostamos franquistas y nos levantamos demócratas explica una derecha que tiene un escasísimo compromiso democrático.

Curiosamente las principales discusiones en el Gobierno han sido internas del propio PSOE. Si uno mira las grandes crisis, son dentro del PSOE. Y con UP ha habido discusiones que se han solventado bien al final. Ha salido el ingreso mínimo, se ha defendido en Europa la existencia de ese ingreso, se han planteado en Europa unos presupuestos más expansivos, hasta el FMI reconoce que hay que gastar más. Quien entra al Gobierno con esa idea de gastar más para reactivar la economía es UP y si lo acepta el FMI, no parece muy sensato que Calviño esté a la derecha del FMI. Por ahí no ha habido problemas, están más dentro del PSOE. Hay cosas que no termina de entender y es normal. Hay una discusión dentro del feminismo del PSOE, tienen una pelea interna ellas mismas. No terminan de entender que lo mejor del feminismo en España ha sido ese diálogo entre abuelas, madres, hijas y nietas, y algunos sectores feministas del PSOE parecen que quieren dejar de dialogar con sus hijas y nietas. Eso genera problemas a la interna. Con UP, al revés, hay una enorme alegría, y me consta, en las bases del PSOE, de los diputados, que por fin pueden defender medidas socialistas y han tenido que dejar de tragarse los sapos de políticas neoliberales. Creo que es una salida virtuosa para todos.

Los futuribles son futuribles. No hay razones para que haya elecciones en el corto plazo, creo que los presupuestos están garantizados. En el corto plazo sobre el Gobierno de coalición, si ahora se le interroga a la ciudadanía sobre su gestión, es fácil que no tenga un enorme reconocimiento. Es como preguntarle a la gente en un atasco qué opina de la vida, pues te dice que le parece una mierda. Ahora estamos saliendo del atasco. Pero en cuanto pasen un par de meses y la gente está recibiendo el IMV, los autónomos sean conscientes de que han tenido ayudas, los trabajadores se den cuenta de que gracias a los ERTE han podido sobrevivir, cuando la gente sea consciente de que no le han cortado la luz ni el gas ni el agua, cuando pase el confinamiento y nos demos cuenta de que por primera vez ha habido un Gobierno que ha hecho un esfuerzo descomunal para que no caiga la crisis en las espaldas de las clases medias y sectores populares, pues creo que el vuelco va a ser hacia un Gobierno que ha hecho este tipo de cuestiones. Y aún más con un Gobierno que tiene enfrente una oposición tan desmesurada. Para Sánchez es un regalo que enfrente estén Cayetana Álvarez de Toledo, Pablo Casado, Teodoro García Egea, Javier Maroto, Santiago Abascal, Jaime Olano, Rocío Monasterio o Iván Espinosa de los Monteros. Con esa oposición tan desmesurada, que ha abandonado cualquier tipo de centrismo, que es una derecha loca en lo político y muy egoísta en lo material. Han votado el ingreso mínimo después de insultarlo. O como en Europa, tanto el PP como Vox, votan en contra de que la UE ayudase a España. ¿Qué tipo de derecha es esa que va todo el día con las banderas y después vota en contra de intereses en España? Son cosas muy locas de esta gente que no tiene los mínimos modos de una democracia parlamentaria.

En la oposición contra Zapatero, la derecha tenía dos objetivos, que eran el matrimonio homosexual, que movilizó a la ultra derecha católica, y el elemnto objetivo de que Zapatero estaba acabando con ETA. Había dos elementos que estaban vaciando las políticas de la derecha y por eso se movilizaron culpando a Zapatero de olvidarse de los muertos de ETA, una barbaridad, y culpando al Gobierno de estar poco menos que persiguiendo a la Iglesia. ¿Qué ocurre? En actualidad la derecha no tienen ningún elemento para confrontar. Lo intentó contra el salario mínimo llamándolo paguita, pero quedaron tan en ridículo con sus votantes que al final tuvieron que votarlo. Llama mucho la atención cómo Feijóo, por ejemplo, tiene que afear el comportamiento de Casado y de Álvarez de Toledo porque están en una desmesura que no aporta absolutamente nada. Tienen que inventarse algo: el 8-M. Somos el único país en el que la pandemia no es culpa del covid-19 sino del Gobierno por el 8-M. Es un disparate. Además, funcionaba en su lógica pequeñita porque atacaba a las mujeres. Quedándose muy atrás porque hacer de la lucha contra las mujeres en el siglo XXI uno de los elementos puntales de tu política conservadora es como una locura. Se han inventado el 8-M como epicentro de todo tipo de males. La jueza metió la pata, ha ridiculizado a la Justicia y a la Guardia Civil porque ahora toda España sabe que hay informes que son una caricatura. Y ahora nos preguntamos, ¿y el informe que hizo la Guardia Civil sobre Alsasua? ¿Y el de los titiriteros es de las mismas condiciones? De repente, han puesto en cuestión algo que no debería estar en cuestión en un Estado de Derecho. Por lo tanto, tanto Pérez de los Cobos como la jueza Medel, el PP y los medios de comunicación que han cubierto esa caricatura han hecho mucho daño al Estado de Derecho. Pero, al final, no funciona ese intento de señalar al 8-M, no tiene ningún tipo de consistencia.

El PSOE ha dicho que son acuerdos puntuales muy vinculados a las necesidades de las mayorías parlamentarias. El PSOE y UP tienen un acuerdo de Gobierno y creo que tanto Sánchez como Iglesias están siendo leales el uno con el otro. Y eso es bueno. Parte del descubrimiento de este Gobierno es esa entente entre Sánchez e Iglesias, que a veces no ocurre tanto por debajo. Eso es positivo y eso marcha. Me parece maravilloso que Cs quiera ahora transitar hacia otro lados. Tarde piaste, pajarito. No es muy creíble, es verdad que Cs es un partido bastante de derechas. Viene de Cataluña, ha tenido posiciones muy extremas, no ha tenido problemas estructurales con estar en la foto de Colón. Si ahora la foto de Colón es más de táctica que de estrategia, no tiene mucha credibilidad. Recordemos que Rivera llegó a decir que eran un partido socialdemócrata, pero después las posiciones de Rivera son las que eran.

El que más nos conoce es Mark Zuckerberg porque tiene de cualquiera de nosotros siete mil datos, cosas incluso que no sabemos de nosotros ni nosotros mismos. Pablo tiene una ventaja que es esencial en la política y de la cual carezco: la ambición política. Sin ambicion politica no puedes hacer nada y la ambición tiene que estar siempre ponderada, equilibrada. Si te pasas, te conviertes en una persona odiosa. Sánchez es una persona que siempre ha tenido una gran ambición. Pablo es una persona a la que le gusta ejecutar las cosas que piensa y si tiene una idea, la quiere poner en marcha. Y él ha entendido que para ponerlas en marcha hacía falta la palanca del Gobierno.

Por eso pusimos en marcha Podemos como partido, ya no era el 15-M, sino que había una voluntad de poder. Claro, me imaginaba a Iglesias no vicepresidente, sino de presidente del Gobierno. Sánchez ha gobernado con 5.300.000 votos y Unidas Podemos e IU han tenido seis millones de votos. Sí que pudo ser una posibilidad, y todavía lo es de que Iglesias llegase a la Presidencia del Gobierno, de no haber mediado esa policía política, esos medios de comunicación falaces y ese dejar hacer del bipartidismo de esa canallada del Watergate español, que les beneficiaba porque golpeaba a UP. Y el periodismo guardó un excesivo silencio. La persecución que sufrimos todos los líderes de Podemos no la ha sufrido nadie en este país, utilizando el aparato del Estado, intentado descalificarnos y matándonos civilmente… Lo que se ha hecho con Podemos no se ha hecho con ningún otro partido. Y algún día, ojalá, los propios medios de comunicación hagan una reflexión acerca de ese comportamiento.

Podemos también ha vivido un asamblea telemática durante el estado de alarma. Arrasó Pablo Iglesias como líder y sus postulados, ya no existe un frente interno como antes con Errejón… ¿Qué pasa con Podemos? ¿Se ha perdido la capacidad crítica? ¿Es un partido consagrado a un líder? ¿Cómo es la salud democrática interna?

Cuando nace Podemos tiene dos grandes tareas. Una es construir un partido de nuevo tipo que nace del 15-M y reinvente la forma de hacer política. Por otro lado, acceder al poder y desde el aparato del Estado poner en marcha políticas que superen el modelo neoliberal, la depredación de la naturaleza, la brecha de género… Ha sido muy exitosa la parte de acceso al poder, aquello que se llamaba maquinaria de guerra electoral. Pero creo que sigue teniendo la asignatura pendiente del partido, incluso me atrevería a decir que Podemos se está equivocando al no dedicar más energías al partido porque puedes tener una presencia muy exitosa, muy fulgurante, brillar mucho como las estrellas pero después extinguirte.

Si Podemos no es capaz de construir el partido en los territorios, de superar errores que tenemos que leer… Todas estas cuestiones, que son muy difíciles, reclaman mucho debate, no las puedes pensar cuando no tienes tiempo. Uno de los principales problemas de Podemos es que los líderes del partido siguen siendo cargos institucionales y eso no les deja el suficiente tiempo para asentarse en los territorios, hablar con todo el mundo y estar con los movimientos sociales. Ha hecho una cosa muy brillante Unidas Podemos, que es cada vez que pone en marcha un proyecto de ley reunirse con los movimientos sociales. Pero hace falta que el partido esté fuera de la lógica institucional porque corres el riesgo de que se convierta en una correa de transmisión. Y como siempre las urgencias de Gobierno son tan enormes… Si uno mira que están el PP y Vox intentando tumbar al Gobierno, pues la inercia del partido tiene que llevar a defender al Gobierno para que no lo tumben. Pero, claro, al final todos empiezan a trabajar en la lógica institucional y va dejándose desguarnecida esa parte del movimiento social que tiene que escuchar. Es verdad que no está solventada en ninguna parte del mundo, esta tensión entre el Gobierno Una de las obligaciones del Instituto 25-M es pensar estos horizontes. En la medida en la que pueda voy a echar una mano.