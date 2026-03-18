De campeón a descalificado: la Copa África da un giro inesperado dos meses después

Senegal y Marruecos jugando la final de la Copa de África en enero de 2026

Lo que parecía cerrado desde enero ha saltado por los aires en marzo. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha tomado una decisión sin precedentes: quitarle el título de la Copa África a Senegal dos meses después de ganarla… y dárselo a Marruecos.

La resolución, anunciada este martes por el Comité de Apelación, reescribe por completo el desenlace de una final que ya había pasado a la historia… pero que nunca terminó de cerrarse del todo.

Una final que acabó en caos

Todo se remonta al 18 de enero de 2026, en el estadio Príncipe Moulay Abdallah de Rabat, con casi 70.000 espectadores en las gradas. Senegal terminó llevándose el partido por 0-1 en la prórroga, con un gol de Pape Gueye, en un duelo que parecía decidido en el campo.

Sin embargo, el partido estuvo marcado por un momento clave en el tiempo añadido.

En el minuto 100, el árbitro señaló un penalti a favor de Marruecos que desató la tormenta. La decisión provocó una protesta inmediata de Senegal, que llegó a un punto extremo: la mayoría de sus jugadores abandonaron el terreno de juego en señal de protesta.

Solo Sadio Mané permaneció sobre el césped mientras sus compañeros se dirigían al vestuario.

El detalle que lo cambia todo

Aunque los futbolistas regresaron minutos después y el partido continuó -con penalti fallado por Brahim Díaz y posterior prórroga-, ese gesto ha terminado siendo determinante.

La CAF ha considerado que ese abandono del campo, aunque fuera momentáneo, incumple el reglamento de la competición, que sanciona este tipo de acciones con la pérdida del partido.

En concreto, el organismo se ha apoyado en el artículo que establece que un equipo que abandona el terreno de juego sin autorización arbitral debe ser declarado perdedor.

El resultado: victoria administrativa de Marruecos por 3-0… y descalificación de Senegal.

Un título que cambia de manos

La decisión supone un giro radical: Marruecos pasa a ser oficialmente el campeón de la Copa África 2026, mientras que Senegal pierde un título que ya había celebrado y que parecía consolidado.

Además, el Comité de Apelación también ha revisado otras sanciones relacionadas con el partido, reduciendo multas a Marruecos por distintos incidentes, como el uso de láser o interferencias en el VAR, y rebajando la sanción al jugador Ismael Saibari.

Pero nada de eso eclipsa el hecho principal: la final ha cambiado de ganador semanas después de jugarse.

La respuesta de Senegal: celebración… sin explicaciones

La reacción de Senegal no se ha hecho esperar, aunque ha sido tan llamativa como inesperada.

Lejos de emitir un comunicado oficial detallado, la Federación Senegalesa ha respondido con un vídeo en redes sociales en el que se ve a jugadores y aficionados celebrando el título por las calles del país, como si nada hubiera cambiado.

Un gesto que ha sido interpretado como una forma de reafirmarse en su victoria deportiva, pese a la decisión administrativa de la CAF.

Un precedente que abre debate

El caso deja una pregunta abierta en el fútbol africano: ¿puede una final cambiar de campeón meses después de haberse jugado? La CAF ha dejado claro que sí… al menos si el reglamento lo respalda.

Pero la polémica está servida. Porque, mientras en los despachos Marruecos es campeón, en la memoria de muchos aficionados Senegal sigue siéndolo.