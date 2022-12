Roberto Brasero: "Como hemos ido en polo hasta ayer pensamos que siempre va a ser así y no puede ser"

Se suceden las alertas desde hace días. ¿Nos va a venir una ola de frío polar o sencillamente va a hacer el frío propio de diciembre?

No hay ninguna ola de frío por el momento. Es un frío normal de diciembre pero un poco adelantado. Hay que pensar que en otoño no hemos tenido las temperaturas normales y ahora diciembre trae pronto el frío, pero dentro de cierta normalidad.

Ya que hablamos de nombres llamativos, ¿vamos a tener que vivir entre alertas meteorológicas por tanto fenómeno brusco de aquí en adelante?

Ahora, por ejemplo, hablamos del vórtice polar y su posible rotura que conllevaría mucho frío . Se está vigilando y se está viendo si puede generar un episodio de frío pero no será el de este sábado o estos días, no tiene que ver.

Con nombres raros o no, sufrimos una Filomena hace poco y a la par nos enfrentamos a unos veranos cada vez más cálidos. ¿España está preparada para resistir a un tiempo tan extremo?

¿Ha cambiado la concepción de la meteorología en la sociedad, hacia una necesidad de predecir el futuro a largo plazo?

Me parece formidable esta pregunta, porque nosotros trabajamos con ciencia, basándonos en modelos matemáticos, sobre el futuro y siempre se tiene gran incertidumbre. No siempre podemos responder con un ‘sí’ o un ‘no’ y nuestras explicaciones no siempre entran en una noticia o una pieza de televisión.

Es lógico que exista esa demanda de información a tres meses vista, cuando me voy de vacaciones, la boda que tengo en abril... Pero hay que decir que la ciencia no puede dar una respuesta a si habrá una tormenta en tres meses. En una semana el nivel de acierto llega al 90% y la sociedad ve esto y piensa que por qué no vamos a saber hoy lo que pasará en marzo. Y no. Lo que sí podemos hacer es proyecciones de cómo podría ser el tiempo a largo plazo.