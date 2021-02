Roger Torrent: "Es inmoral que Ayuso venga a dar lecciones a Cataluña"

Estoy convencido de que sí. Es verdad que las queríamos hacer más adelante, el 30 de mayo, porque nos parecía más prudente que en plena tercera ola. Lo que nos dicen los responsables hoy de la organización del proceso es que no se prevé que no se puedan constituir muchas mesas. Por lo tanto, seguramente el domingo habrá total normalidad y se podrán saber los resultados en la noche.

Es evidente. Hemos visto en los últimos días cómo el propio presidente Sánchez hablaba del sentido de Estado de la ultraderecha y que la vicepresidenta Calvo se preguntaba qué fascismo, que ella no lo ve por ningún lado. Es evidente que hay una voluntad de preparar el terreno para que si conviene, y eso no tenemos ninguna duda, el PSC utilizará los votos de la extrema derecha para llegar a la Generalitat.

Sí, lo descartamos totalmente. Estamos en las antípodas desde un punto de vista ideológico, pero, además, es el PSC que no sólo fue decisivo para aplicar el 155 en Cataluña, sino que ha continuado con la represión durante estos meses y años. De hecho, se ha mantenido durante más tiempo la represión con el Gobierno del PSOE que con el PP. Es imposible que pactemos con este PSC, que desde el 2010 ha seguido una deriva que le ha llevado a incluso manifestarse con Vox sin ningún tipo de reparo. Se ha manifestado con la extrema derecha, lo hemos visto por las calles de Barcelona. Y no tendrá ningún reparo, ningún escrúpulo, en aceptar sus votos para llegar a la Generalitat si se diera el caso.

Citaba a fuerzas progresistas y de izquierdas. No sé si se le ha olvidado o no cita expresamente al PSC. ¿No es de izquierdas?

Decidimos que frente a una inhabilitación que nos parece vergonzante desde el punto de vista democrático no investiríamos a ningún otro candidato, pero no nosotros, sino el conjunto de los grupos parlamentarios presentes en esta legislatura. En cualquier caso, es evidente que los acuerdos que hagamos con Junts, el conjunto del independentismo en definitiva, deben ser con bases nuevas y diferentes a las que han presidido las relaciones este último tramo de este ciclo político que ahora acabamos. Deben ser relaciones presididas más por la cooperación y la coordinación y mucho menos por la competencia, que lleva a un desgaste interno y no suma a nuevos ciudadanos. Este es el objetivo de ERC. Eso pasa por plantear una agenda clara y no quedarnos encallados en reproches y batallas internas. Es obvio que pueden llegar a cansar a la ciudadanía de este país.

Lo que se ha visto en las encuestas del CEO, es que ahora mismo la pulsión por el no a la independencia es superior a la del sí. ¿La gente se ha cansado de este procés?

No, no conozco a ningún partidario de la independencia que haya desistido de serlo. Al contrario, vengo del independentismo histórico y de ser una minoría muy minoritaria de la sociedad catalana. Venimos de ser diez diputados en el Parlament de Cataluña y hoy estamos en los 70. Ha habido una evolución clarísima, ha crecido enormemente la mayoría social a través del independentismo. Estoy convencido de que en el próximo ciclo político seremos capaces de aumentar esta cifra porque en situación de pandemia y de crisis socioeconómica se hace más evidente que nunca que la independencia es más necesaria que en cualquier otro momento. Necesitamos todas nuestras posibilidades para hacer frente a la recuperación del país.

Durante el confinamiento, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, dijo que si hubiera sido independiente Cataluña, hubiera habido menos muertos. Luego llegó el sistema de gobernanza y Cataluña no ha salido muy bien precisamente en los datos cuando ha gestionado. ¿Qué reflexión hace?

De entrada le impugno una parte de su reflexión porque no me parece del todo real. Los datos hoy nos están diciendo que las decisiones que hemos tomado, por dolorosas y drásticas que sean, son efectivas. Lo vemos en la comparativa de los datos. Al final la gestión de la pandemia se va a calibrar con la foto final, con los datos que resulten de toda la gestión. En ese sentido lo que vamos a ver es cuántas vidas hemos sido capaces de salvar y cuánta cohesión social hemos sido capaces de preservar. Esto es lo que es determinante. Los datos nos dan la razón desde el punto de vista de la toma de decisiones. Y haciendo autocrítica también. No hay ningún Gobierno que esté libre de esa crítica, al final nos hemos enfrentado a una situación muy compleja que nadie había vivido. Nos hemos tenido que adaptar en una situación de limitaciones estructurales, desde un punto de vista competencial y de recursos, y además en una primera fase de la covid con un Gobierno español recentralizando todas las competencias y con un mando único, haciendo todo lo que no tiene que hacer un Gobierno que se autoproclama progresista.

El hombre que estaba tomando esas decisiones en Sanidad es hoy el candidato del PSC. ¿Qué opinión le merece Illa?

Empatizo con todos aquellos que están al frente de las instituciones en este momento porque es muy complicado y difícil. Pero al mismo tiempo, es verdad que el Gobierno español, del conjunto de la UE (lo dice el Eurobarómetro), es el peor valorado por sus propios ciudadanos con lo que respecta a la gestión de la pandemia. El ministro de Sanidad de este Gobierno es el que ahora es candidato a la Generalitat. Por lo tanto, la hoja de servicios no es la más deseable desde un punto de vista de lo que esperamos los catalanes de nuestras instituciones.

El modelo de gestión contrario a Cataluña ha sido el de Madrid, con menores restricciones, mayor apertura de la hostelería y con horarios más flexibles. Isabel Díaz Ayuso ha estado muy activa estos días en Barcelona durante la campaña, incluso ha dicho que con el buen tiempo que hace allí cómo tienen cerrados los bares. ¿Qué le replica?

Me parece inmoral que alguien como la señora Ayuso, que bastantes problemas tiene de gestión en Madrid con datos muy evidentes, venga a dar lecciones a Cataluña. Que se preocupe de salvar la vida de los madrileños y de la cohesión social y no venga a dar elecciones. Nadie puede dar lecciones en este contexto. Lo que debemos hacer es gestionar lo mejor posible, reclamar un máximo posible desde el punto de vista de las herramientas de las administraciones públicas y no hacer politiqueo de baja altura moral viniendo a Cataluña a dar lecciones de no sé de qué. Me parece absolutamente reprobable utilizar la situación para hacer política como Ayuso.

Madrid ha superado en los últimos tres años a Cataluña como la comunidad que aporta más al PIB en España. ¿Ha supuesto el procés un retroceso para la economía catalana? ¿O es una virtud de Madrid?

Lo que es evidente es que es una consecuencia de una operación de Estado política para intentar que las grandes empresas con sede en Cataluña se fueran de nuestro país en octubre del 2017. Hemos visto incluso al rey llamar a direcciones de empresas en Cataluña para pedirles que se llevaran su sede social a otras partes. Es una operación a la cual aún no hemos visto todas sus consecuencias y es evidente que detrás hay una operación perfectamente orquestada. En cualquier caso Cataluña ha mantenido la capacidad de exportación durante estos años, llegando a récords históricos, evidentemente antes de la pandemia. También en captación extranjera. Por lo tanto, no es verdad que el procés o que el conflicto político influyera desde un punto de vista de las cifras macroeconómicas.

Pero algo de autocrítica no sé si tendría que hacer después de diez años porque no han conseguido ni la independencia ni un referéndum pactado.

El hecho del referéndum pactado no es una responsabilidad de aquellos que lo han pedido sistemáticamente o planteado. En todo caso, una irresponsabilidad de los gobiernos del Estado que se han negado sistemáticamente a esta posibilidad, que es perfectamente normal en democracias maduras y avanzadas. En cualquier caso, hemos hecho una lectura a fondo de lo que ha pasado políticamente en Cataluña y el por qué aún no hemos llegado a la república. Hemos planteado una propuesta que nos permite, asumiendo las lecciones, plantear cómo vamos a llegar definitivamente a este escenario político. Hemos hecho este proceso de reflexión, que no es fácil, pero estamos convencidos de que es irreversible. Va a tardar más o menos en función de la fuerza política y democrática que tengamos.

ERC ha abrazado el pragmatismo, incluso hay gente que dice que parece la CiU de hace veinte años, mientras que Junts es la ERC de hace veinte años. ¿Han madurado o se han echado al monte en Junts?

ERC tiene un objetivo político que es el mismo de siempre. En cada momento histórico y atendiendo al contexto y al reparto de fuerzas, hacemos la propuesta que nos parece mejor para la ciudadanía y para avanzar en el camino a la independencia y a la justicia social. De ahí nuestra utilidad republicana, que es ser útiles dando respuestas a los problemas urgentes como los que viven hoy los autónomos, los propietarios de bares y restaurantes y la gente en ERTE… Pero además ofrecemos un horizonte de futuro para las nuevas generaciones. Lo que nos parece más lógico es plantear agendas que nos permitan llegar a este horizonte con las herramientas y condicionantes de cada momento. ERC es un partido independentista que quiere ganar.

Han salido los políticos que estaban en prisión en tercer grado, se ha visto a Junqueras haciendo campaña. ¿Cree que les concederán el indulto?

No sé. Es una pregunta para el PSOE y el Gobierno del Estado. Somos partidarios de la amnistía, que tiene un componente político muy claro que implica, de entrada, poner fin a todos los procesos que están sufriendo casi tres mil catalanes y que forman parte de esta causa general. Por otra parte, implica reconocer una cosa: poner urnas no merece reproche penal. Lo perverso del tema es que estamos normalizando el hecho de que los indultos o no vendrán en función de los intereses electorales del PSOE, demuestra la poca valentía política que hasta ahora han tenido los socialistas.

Cataluña había sido un oasis en el que no había entrado la ultraderecha en el Parlament. En las encuestas se refleja incluso que Vox podría dar un sorpasso a la derecha del PP. ¿Qué le parece? ¿Y los episodios en los que se han lanzado objetos durante la campaña a Abascal y a Ortega Smith?

Me parece un drama que entre la extrema derecha en el Parlament de Cataluña. Hasta ahora lo habíamos evitado y es responsabilidad democrática hacer un llamamiento como ha hecho ERC a plantar un frente demorático en contra del discurso del odio y de la posibilidad de retroceso en los derechos fundamentales que puede plantear el hecho de que la extrema derecha condicione los debates públicos. Es dramático, pero me parece más preocupante que Vox pueda ser decisivo en la configuración de un Gobierno de la Generalitat, en una investidura. Es evidente, insisto en eso, que hay posibilidad que el PSC dé carta de naturaleza a la extrema derecha para llegar a la Presidencia. Por otra parte, esa Presidencia de la Generalitat es la que ha sufrido históricamente más la rabia fascista. Aún es mucho más grave que un demócrata se plantee llegar a la Presidencia de la Generalitat con los votos machistas, racistas y homófobos de la extrema derecha.

¿Y qué es lo que le parece que ha pasado en estos actos?

Lo que propugno es un acuerdo político entre las diferentes formaciones demócratas y antifascistas que plantee cuál es la mejor actitud frente a la extrema derecha. Para mí, la mejor actitud es el aislamiento, pero esto debe ser un comportamiento acordado con compromiso de todas las fuerzas. Ya que estamos a las puertas de unas elecciones donde puede entrar la extrema derecha, me parece que es urgente que pactemos cuál es el comportamiento que debemos seguir el conjunto de los demócratas frente a estas opciones del discurso del odio. Esto supondría un mensaje claro a los ciudadanos y a los votantes y, sobre todo, a aquellos que quieren aprovechar las instituciones, como el caso de la extrema derecha, para reventar todos los consensos mayoritarios.