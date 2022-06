Le envía por WhatsApp una foto a su madre y la respuesta que recibe da la vuelta a Twitter

Los mensajes de WhatsApp que envían las madres suelen generar mucha repercusión en redes sociales. Es el caso de lo que ha ocurrido con la conversación que el usuario @pablojalvarez_ ha mantenido con su progenitora.

El joven diseñador gráfico ha publicado un mensaje en su cuenta de Twitter que ha triunfado en la red social del pajarito azul.

El protagonista mandó una fotografía suya a su madre, en la que aparecía él con un filtro de imagen que le hacía tener los ojos azules. “Si hubiese salido en la parte de ojos azules de la familia”, bromea tras enviar un selfie.

Pero, tras ello, su madre le ha respondido con una fotografía mucho más llamativa, la de una modelo rubia. “Si yo hubiera nacido así, no me hubiera casado con tu padre y tú no estabas ni con (ojos) castaños ni con azules”, ha sentenciado.