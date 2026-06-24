Le están diciendo a Adrián Barbón que va en el sueldo de político recibir insultos y él responde: "Hasta ahí podíamos llegar"

El Presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha contado en sus redes sociales lo que le ha pasado después de que criticara este lunes al portero del Sabadell, Diego Fuoli, tras incitar a que insulten al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la celebración a Segunda División del club.

"Vi también un vídeo en el que el portero del Sabadell llamaba hijo de puta al presidente. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Ni al presidente, ni al último alcalde del municipio más pequeño, a ninguno de los políticos se le puede normalizar que te pueden llamar hijo de puta, faltar al respeto, calumniar, insultar o agredir", criticó.

Barbón hasta afirmó que lo dice "con la autoridad moral" de que nunca ha insultado a nadie: "Yo jamás insulto a nadie porque si yo insultara, dirían ustedes, 'ay hombre, cómo ahora insultó al presidente del gobierno, sí te importa'. No, es que yo salí criticando cuando hubo insultos personales, incluso a dirigentes de Vox".

Tras estas palabras, a Barbón le han recriminado sus declaraciones y este martes se ha defendido. "Me está cayendo la del pulpo en redes por decir que no se puede insultar en política y por condenar los insultos de Sabadell. Hay de todo, desde los que dicen 'va en el sueldo' hasta los que me llaman 'blando'” con el manido 'ya está bien de poner la otra mejilla'", ha contado.

El dirigente socialista ha insistido en que no piensa cambiar y ha afirmado que no cuenten con él "para debatir insultando ni para justificar los insultos". "Conmigo no contéis para el 'y tú más'. Conmigo no contéis para aceptar que se insulte a un político, el que sea, 'porque va en el sueldo'. ¿En qué sueldo? En el mío no, desde luego", ha añadido.

Lo ha justificado diciendo que su sueldo, en cambio, sí que va el "escuchar a la gente, recoger y analizar las críticas, poner todo lo que pueda para solucionar problemas, resolver situaciones", pero que no el dejar que le insulten. "Hasta ahí podíamos llegar", ha sentenciado de forma rotunda.

Asimismo ha recordado que no va ni en su sueldo ni en el de ningún político, ya sea el del presidente del Gobierno o el del alcalde del municipio más pequeño: "Los que solo sabéis insultar, puerta. Los que justificáis lo injustificable, puerta. Los que agredís, puerta. Los que no aceptáis la democracia, puerta. Los que buscáis bronca, puerta".

Finalmente, ha reivindicado que va a seguir demostrando cómo hacer política porque "ni todo vale ni todos valen".