“Lora y Garriga llegan a ocupar sus cargos a través de personas del partido. Primero, pensábamos que aparecían por casualidad, pero luego nos enteramos de que pertenecían a Plataforma. Tenían el apoyo del partido en Madrid. Y eso que nos consta que hablaban mal de Vox. Pero era un partido que iba a desaparecer... Nos sorprendió mucho cómo la recomendación de que había que contar con esta gente terminó siendo una imposición”, explica una fuente que tuvo mucho peso en la dirección de Vox en Barcelona, pero que prefiere no dar su nombre para no reabrir “viejas heridas”.

“Es un poco orgulloso y creído. Él estaba en el lugar adecuado en la hora correcta. Vox necesitaba alguien de sus características. Y, políticamente, es un copia y pega de Javier Ortega-Smith. Es el político ideal para esta gente, porque nunca les va a llevar la contraria. Es dócil, aunque ha aprendido a pelearse en este tiempo. Pero un bolígrafo es más útil que él. A Garriga le da mucho miedo que le pregunten algo que no está en el guión porque no sabe cómo responder”, explica otra fuente que le ha tratado en varias ocasiones en el seno de Vox.

“Garriga es del Opus. Pregúntense por qué se convierten también Lora y su primo... Vox no tiene nada que ver con lo que vendía. Yo, que conozco al presidente de Vox, le veía moderado pero a día de hoy le veo de otra manera. Y me digo: ‘No parece el que conocí’. Ahora están radicalizados. Se están rodeando de gente radical. Y, ojo, que siempre se te cuela alguno porque no conoces a todos… Pero claro, grupos que conmigo no se acercaban a Vox, ahora están encantados”, dice esa fuente que tanto peso tuvo en Vox Barcelona.

Sobre el devenir ultra el próximo 14F, las fuentes consultadas creen que no irán tan bien como parece. “Ellos creen que va a haber ‘sorpasso’ al PP. Pero ese modus operandi de plantar cara a los independentistas que les tiran piedras ya está muy manido. Lo han utilizado desde el primer día. Yo he sufrido que me tiren huevos y he tenido que tirar zapatos y pantalones porque me los llenaban de pintura. Pero eso ya está más que amortizado. Todos aquellos que Vox podía atraer por eso ya les votan”, explica Fernando Moya, quien confiesa que ejerció como portavoz la noche electoral del 10N, su último compromiso con el partido, sin haberles votado.

Mientras Lora y Garriga esperan el juicio, algunos de sus excolegas en Vox esperan su mayor descalabro este domingo.