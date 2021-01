Esta concejal de Ceuta mira a los ojos a Vox y arrasa con su potentísimo mensaje

Fátima Hamed Hossain, concejala y portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta está arrasando en Twitter gracias al potente mensaje que le dedicó el pasado 30 de diciembre a los miembros de Vox presentes en la sala.

Todo ocurrió durante el debate de aprobación definitiva de los Presupuestos de la Ciudad, cuando Hamed comenzó: “A día de hoy tenemos sentado aquí arriba a un facha, a alguien de la ultraderecha en la vicepresidencia primera, a gente que nos odia, que odia a la mitad de la población de Ceuta”.

Luego se dirigió directamente a Carlos Verdejo, portavoz de Vox. “Usted ha escenificado hoy el odio, sin tiritas, sin sonrojarse lo más mínimo. Usted odia a la población musulmana. Usted me odia a mí porque simbolizo, represento, todo aquello que usted no soporta”, denunció.

“Usted no soporta a una española que se llame Fátima, que lleve hiyab, que tenga formación y que represente al pueblo de Ceuta. No lo aguanta. No puede con ello. Es usted un fascista. A su formación hay que ilegalizarla a nivel nacional. Yo no sé qué están haciendo los demás partidos que se llaman demócratas con tanta tibieza”, prosiguió.

En ese punto, Hamed recordó a los concejales de PP y PSOE que lleva un mes intentando que firmen para convocar un pleno “y echar a los fachas de la vicepresidencia”. “En parte sois cómplices porque lo consentís. Lleva un año ahí arriba sentado y ahora que tenéis la oportunidad todavía queréis esperar más tiempo. ¿Qué más tenemos que escuchar?”, les preguntó.

“Nos odia. Nos odia. Usted es un firme defensor de que todo el mundo tiene que ser igual que ustedes. Son lo defensores de la raza aria. Ya sabe usted quién defendía eso. Le sonará Hitler y le sonará Mussolini. No sé cuál de los dos le inspira más su modelo. Son ustedes la antítesis de lo que representamos los demócratas. Confrontamos ideas, pero no nos odiamos porque uno sea moreno o se llame Hamed. Usted sí, usted odia a todo lo diferente y si, encima, es mujer ya apague y vámonos. Porque no estamos en tiempos de la inquisición, que si nos usted monta una hoguera y me mete a mí la primera”, continúo.

“Yo no sé de dónde ha salido usted ni si nos lo ha tirado algún planeta y nos lo ha puesto aquí en medio. ¿Qué daño le han hecho usted los musulmanes?”, acabó preguntando.

La intervención de Hamed la ha subido a Twitter el periodista Miquel Ramos y en menos de un día acumula más de 2.500 ‘me gusta’ y 1.000 retuits.