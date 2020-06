Fernando Simón advierte: el rebrote podría producirse "relativamente rápido"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha advertido de que el “resurgimiento” del coronavirus podría producirse “relativamente rápido”, incluso en un mes o mes y medio si los ciudadanos se relajan con las medidas de precaución.

El experto ha asegurado en rueda de prensa que trabajan con la hipótesis de un rebrote en otoño y que, si no se produce, puede ser porque “no ha venido o porque la hemos controlado a tiempo”.

Si finalmente sí tiene lugar, ha asegurado, es debido al relajamiento de las medidas de prevención y control de la epidemia. “Y si nos relajamos más de la cuenta podría haber un resurgimiento relativamente rápido, que se podría agravar por la llegada de turistas”, ha avisado.

“Esto podría pasar, no sabemos si va a pasar o no. No podemos descartar que en un momento dado haya una relajación excesiva. Está un poco en manos de todos que esto no suceda durante el verano, pero descartarlo no podemos”, ha admitido.

Simón ha explicado que tendrán que estar muy atentos ante un incremento de casos para valorar si se debe a un repunte verdadero o al resultado de un incremento de la capacidad de detección del virus.

“Tenemos que ser cautos a la hora de valorar lo uno y lo otro y tenemos que tener presentes todas las opciones: los modelos que nos dan un incremento en mes o mes y medio como aquellos que dan incremento cuando empiece el otoño. No podemos hacerlo sin la ayuda de todos”, ha insistido.