Fernando Simón da una de las mejores noticias posibles: "Cada día tenemos más evidencias"

Fernando Simón ha dado una de las mejores noticias posibles en su rueda de prensa de este lunes: las vacunas están funcionando en España de forma clara y notable.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha subrayado que “cada día tenemos más evidencia” de que las incidencias en los grupos de vacunados “van reduciéndose mucho más rápido que en el resto de la población”. El experto ha añadido que están viendo ese efecto sobre los vacunados con segunda dosis pero también con los vacunados con primera dosis.

Las buenas noticias no quedan ahí, ya que Simón ha detallado que, en aquellos vacunados que tienen la enfermedad, ésta es “más leve”.

“Hay que lamentar algún fallecimiento, pero la infección incluso en aquellos que se infectan después de haber sido vacunados es más leve que los no vacunados”, ha explicado Simón, que ha insistido en que estas “son informaciones muy útiles que nos permiten valoran el impacto positivo que está teniendo la vacuna”.

Simón ya había adelantado la semana pasada que el descenso de la incidencia en los últimos días se estaba viendo en todos los grupos de edad, pero subrayó que “la incidencia en los mayores de 65 que residen en residencias de mayores es menor ya que la incidencia de los mayores de 65 que no están en residencias”.

“Es decir, el grupo de edad que ya está vacunado tiene ahora mismo una incidencia menor que ese mismo grupo de edad que todavía no está vacunado”, celebró.

Simón resaltó que “esto es importante porque, hasta la semana pasada, esta incidencia en las personas que están en residencias era igual o incluso mayor que los que no están”. “Esto no se había observado desde el inicio de la pandemia”, aseguró el epidemiólogo, que repitió que “siempre habíamos observado una incidencia mayor en las personas mayores de 65 que habían estado en residencias comparándolo con las que no estaban”.

Las dosis inoculadas en España contra la covid-19 han superado hasta este lunes la cifra de 3 millones (3.090.351), el 85,3% de los sueros repartidos a las comunidades autónomas, mientras que las personas inmunizadas con la pauta completa de la vacuna asciende a 1.197.061.

Según datos del Ministerio de Sanidad, desde viernes se han inoculado 154.340 nuevos sueros, de los cuales 26.035 son segundas dosis para alcanzar la inmunización.

Con estas cifras, el número de personas que han recibido la pauta completa de Pfizer-BioNTech o Moderna roza los 1,2 millones (1.197.061), aunque el ritmo de personas que ha recibido su segunda dosis el fin de semana se ha ralentizado respecto a la semana pasada, cuando se inoculó el segundo suero a 69.606 personas. E