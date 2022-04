Los grandes titulares que está dejando el debate electoral entre Macron y Le Pen

LUDOVIC MARIN via AFP via Getty Images

Emmanuel Macron: Bajar impuestos no es la solución. / Bajar el IVA beneficia a personas como usted y yo, no aporta y cuesta miles de millones. / Hay que reforzar la tenaza (contra Rusia) que estamos haciendo Europa y los aliados. / A Le Pen: “Sus intereses están muy vinculados con los de Putin y Rusia”. / La financiación de su partido [...] fue con un préstamo de Rusia que aún no ha devuelto. / Muchas de sus decisiones se explican por esa dependencia con Rusia. /