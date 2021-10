PAU BARRENA via AFP via Getty Images

PAU BARRENA via AFP via Getty Images Una cola en una discoteca de Barcelona, en una foto de archivo

España está desde este jueves en riesgo bajo de la pandemia . Se trata de un escenario que no se producía desde el 28 de julio de 2020 y que llega tan solo un día antes del puente de octubre. Los buenos datos que sitúan la incidencia en 48 puntos han permitido llevar a cabo una progresiva relajación de las restricciones por la pandemia, que se traducirán en un puente muy diferente.

Andalucía

Toda Andalucía, menos siete distritos, ya está en nivel 0 y elimina sus restricciones. La clave radicará en aquellos que continúan en nivel 1, puesto que bares y restaurantes solo pueden abrir hasta las dos de la madrugada con 75% de aforo interior, mesas de ocho personas, 100% de aforo en el exterior con mesas de 10 y permitido el consumo en barra.

En Málaga, todos los distritos sanitarios han disminuido por primera vez esta semana a nivel 0, salvo el de Costa del Sol, que se mantiene por cuarta semana en el nivel 1 de alerta. En la provincia de Sevilla, todos los distritos sanitarios bajan a nivel 0 esta semana salvo la capital, que se mantiene a nivel 1 de alerta. En Huelva se mantienen en nivel 1 el distrito de la capital y el de Condado Campiña. En Almería, todos los distritos se mantienen esta semana a nivel 1 (Poniente, norte y capital).

Aragón

Con especial incidencia en la Semana del Pilar, la comunidad aragonesa todavía mantiene varias de las restricciones hasta el horizonte del 18 de octubre. El ocio nocturno podrá abrir hasta las 4:00 horas. Eso sí, no estarán disponibles las pistas de baile y no se permitirá fumar. Bares y restaurantes continuarán al 50 % en interiores con mesas de hasta 10 personas y al 100 % en terrazas con mesas de hasta 15. Se puede servir en barra pero no consumir.

Asturias

El horario máximo del ocio nocturno pasa a ser hasta las 4:00 de la madrugada y se autoriza la apertura de interiores con mesas de 6 personas. En el exterior las mesas son de 10 personas. Bares y restaurantes pueden disponer de mesas de 10 personas también en el interior y se permite el consumo en barra.

Baleares

Con uso obligatorio del certificado covid, la comunidad balear volverá a disfrutar de las discotecas. No obstante, estarán limitadas a un horario máximo de 5:00 de la madrugada, a un aforo del 75 %. El consumo será en mesas y es obligatoria también la mascarilla para acceder a la pista de baile.

Será distinto en otros establecimientos. El horario será de hasta las 4:00 horas, mientras que bares y restaurantes podrán cerrar según lo que marquen sus licencias y ampliar el aforo interior del 50 al 75%.

Cataluña

Los locales del sector del ocio nocturno catalán pueden abrir de nuevo en interiores, con uso obligatorio de mascarilla entre los asistentes, aforo al 70% y baile permitido sin distancia de seguridad.

Para acceder a los establecimientos se tiene que enseñar el pasaporte covid o, en caso de no tener la pauta de vacunación completa, un test de antígenos negativo con una vigencia de 48 horas o una prueba PCR negativa con una vigencia de 72 horas.

Mientras no está disponible la app de verificación que prepara el Govern, los responsables de los establecimientos podrán validar el certificado (que incluye un código QR) en la web VerificaCOVID.gencat.cat y si no hay cobertura se puede mostrar el certificado en copia impresa.

Si la persona que lo presenta puede acceder saldrá el mensaje ‘validado’ con una franja de color verde con el nombre, apellido y la fecha de nacimiento de la persona, pero si rechaza el acceso, aparecerá una franja roja y ‘no validado’.

Euskadi

Casi todas las limitaciones de horarios como de aforos y de grupos dejarán de ser efectivas una vez que la evolución de la covid se ha estabilizado en el País Vasco en torno a poco más de 60 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada en 14 días y ha bajado de manera importante la presión asistencial, con 34 enfermos en camas ucis.

Únicamente quedarán algunas prohibiciones. Se mantiene la limitación del 80% de aforo en eventos que se desarrollen en espacios cerrados en recintos con capacidad superior a las 5.000 personas. Por ello, se podrá consumir en la barra de los bares y ya no habrá aforo en los locales de hostelería, comercio y eventos culturales, salvo el caso citado.