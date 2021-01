Historia y folclore: Trump y la "verdad" del fraude electoral

Este artículo se publicó originalmente en El Cuaderno.

Uno de los acontecimientos más llamativos de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos es la alegación, hecha por Donald Trump y aceptada por muchos de sus seguidores, de que ha habido fraude electoral. A pesar de que no hay ninguna prueba de esto, la creencia no remite y muchos republicanos la defienden con convicción. Las explicaciones racionales no les persuaden. ¿Por qué? Porque saben que Trump habría salido triunfador si no hubiese sido por los millones de votos emitidos a favor de Joe Biden por los miembros de las minorías étnicas. Lo que les parece inaceptable, en mi opinión, es que Trump haya perdido las elecciones a causa de éstos.

Un anticipo de esta actitud se vio ya en las elecciones presidenciales de 2016, cuando Trump, aunque ganó el colegio electoral, quedó muy por detrás de Hillary Clinton en el voto popular, lo que explicó diciendo que habían votado millones de ilegales, interpretación que fue adoptada sin vacilaciones por muchos de sus seguidores. ¿Cómo sabían éstos que había habido fraude electoral por parte de millones de inmigrantes indocumentados? Porque muchos ciudadanos dijeron haber visto ilegales en los colegios electorales. Sin embargo, dado que no tenían manera de comprobar si los papeles de los votantes estaban en regla, no se explica cómo podían haber detectado a los supuestos inmigrantes indocumentados. A simple vista, únicamente podían haber determinado que los votantes no eran blancos. En otras palabras, lo único que habían podido observar era que habían votado bastantes miembros de las minorías étnicas.

Se ha dicho que los seguidores de Trump creen ciegamente todo lo que dice porque sienten que tiene razón. “They can feel it in their bones”. Lo sienten en los huesos. Lo saben en su interior. Este conocimiento visceral, que no puede explicarse de acuerdo con las reglas de la historia, se entiende perfectamente cuando se examina a la luz de los mecanismos del folclore. La historia es hechos, mientras que el folclore es sentimientos. La creencia de que los votantes que muchos ciudadanos habían visto en los colegios electorales eran ilegales no es más que la materialización de una metáfora, o concretización de una idea abstracta, a saber, la creencia de que los miembros de las minorías étnicas no son verdaderos americanos, es decir, que son ilegales metafóricamente. La materialización de una metáfora o concretización de una idea abstracta va un paso más allá y dice que estos votantes son ilegales literalmente, es decir, que están en el país en situación irregular. A mi juicio, la enorme vehemencia con la que Trump y sus seguidores defienden la noción de que ha habido fraude electoral viene de su intenso sentimiento de rechazo a los miembros de las minorías étnicas, que contemplan como ciudadanos espúreos. De ahí a creer que son inmigrantes indocumentados no hay más que un paso, que muchos dan sin pensar.