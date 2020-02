Inteligencia Artificial: Nos jugamos el futuro

maxkabakov via Getty Images

maxkabakov via Getty Images

El próximo miércoles la Comisión Europea tiene prevista la publicación del Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial. Se trata de cumplir con el compromiso que adquirió Ursula Von der Leyen, como candidata a la presidencia de la Comisión, de elaborar inmediatamente un estudio completo sobre este tema, con el fin de que culminara poco después en una regulación completa (en realidad se pasó de optimista hablando de “durante los primeros 100 días”).

La inteligencia artificial (IA) conllevará cambios que, probablemente, la Tierra no haya conocido desde la Revolución Industrial. Se trata de una tecnología que supone y supondrá un avance cualitativo en nuestro sistema productivo, científico y social. La IA supone una oportunidad de progreso gigantesco para nuestras sociedades. Será un avance en nuestro bienestar, porque conseguiremos resultados más eficientes en lo que ya existe y nos permitirá también, científica y tecnológicamente, llegar a sitios a los que nunca hemos llegado. Es evidente que la IA comporta riesgos, como cualquier nueva tecnología, pero tenemos también la oportunidad de que, mediante sistemas regulatorios de verificación y control públicos, nuestras sociedades acaben siendo más justas y más sostenibles social y medioambientalmente. De la misma forma, también traerá cambios sustanciales en el mercado de trabajo, que suponen también un reto importante para los poderes públicos en cuanto a la reordenación y reasignación de la fuerza laboral. Nadie puede, debe, quedarse atrás; una mejora exponencial de la productividad significa más riqueza global y debemos asegurarnos de que ésta no se quede en las manos de unos pocos. El balance riesgo-beneficio es abrumadoramente favorable y es bueno que esto sea así y así lo tomemos, porque no hay alternativa en un espacio global muy competitivo, donde nadie va a tomarse una pausa en el desarrollo tecnológico.