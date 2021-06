El Congreso aplaza la comparecencia de Cospedal tras su imputación en Kitchen

Europa Press via Getty Images

Europa Press via Getty Images María Dolores de Cospedal, el pasado 13 de noviembre, en una fiesta organizada por una revista.

El magistrado Manuel García Castellón ha decidido imputar a ambos después de tener sobre la mesa durante varios meses la petición de imputación de la Fiscalía Anticorrupción. López del Hierro ha asegurado en el Congreso que no le ha “cogido por sorpresa” la decisión del juez.

El PSOE ha propuesto la suspensión de la declaración de Cospedal y ha recabado el apoyo de más partidos. Los socialistas han solicitado, además, prolongar los trabajos de la comisión de investigación más allá del próximo 10 de junio, fecha prevista para que la visiten el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, últimas comparecencias previstas.

Los letrados de la Cámara han tenido que analizar la propuesta porque el orden del día ya estaba fijado y las citaciones hechas. Es más, el marido de De Cospedal, López del Hierro, sí ha llegado a comparecer ante los diputados, aunque se ha acogido a su derecho a no declarar y ha evitado contestar a las cuestiones que le han planteado.

Supuesto delito de cohecho malversación y tráfico de influencias

El juez Manuel García Castellón ha citado a declarar a ambos por delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias, en relación con la operación asumida por el comisario jubilado Jose Manuel Villarejo para obtener información y documentación de Luis Bárcenas. La cita de De Cospedal ante el juez será el 29 de junio, a las 10.00 y la de su marido un día después a la misma hora.

La investigación de Kitchen da así un salto cuantitativo, pues este movimiento del juez apuntar directamente a la pata política del supuesto entramado de espionaje organizado en Interior. Hasta ahora, las pesquisas de García Castellón se habían centrado en el propio ministerio y en la Policía Nacional, donde se urdió el operativo “parapolicial” que siguió al entorno de Bárcenas y que captó a su chófer, Sergio Ríos, como confidente sin orden judicial.

García Castellón mantiene imputados como máximos responsables del despliegue, al exministro Jorge Fernández Díaz; a Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad; a Eugenio Pino, ex director adjunto operativo de la Policía y al comisario jubilado José Manuel Villarejo, el hombre clave de la trama corrupta. A este listado se suma ahora la ex secretaria general de los populares.

Es más, según ha avanzado la Cadena Ser, el sumario secreto de Kitchen apunta también a la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría quien, supuestamente, habría recibido toda la información que se le sustrajo a Bárcenas y a su entorno.