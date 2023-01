La AEMET lanza una alerta sobre nieve nunca vista en 32 años

No. No te asustes, no viene otra borrasca Filomena. Más bien todo lo contrario. La AEMET ha alertado en su cuenta oficial de Twitter de que los niveles de nieve acumulados en Navacerrada (Madrid) desde el mes de octubre son históricamente bajos.

La Agencia Estatal de Meteorología ha señalado que “desde el 1 de octubre al 9 de enero, solo en cinco días ha habido más de 1 centímetro de nieve en el suelo en nuestro observatorio de Navacerrada. Esa cifra de cinco días el menor número de días en ese periodo desde, al menos, 1981”.

Desde el 1 de octubre al 9 de enero, solo en cinco días ha habido más de 1 cm de nieve en el suelo en nuestro observatorio de Navacerrada. Es el menor número de días en ese período desde, al menos, 1981. https://t.co/bOAcu7t8tQ — AEMET (@AEMET_Esp) January 9, 2023

Además, es importante destacar ese “al menos”, que se debe a que únicamente existen registros de espesor de nieve en el observatorio de la AEMET en Navacerrada desde el año 1981.

El mes de diciembre más cálido en España desde 1961

Una de las causas de este escaso dato de nieve se debe a las temperaturas inusualmente altas que se han registrado durante el pasado mes de diciembre. De hecho, a nivel nacional, ha sido el diciembre más cálido desde hace 61 años, es decir, desde 1961.

En diciembre de 2022, la temperatura se situó 2,9 grados por encima de la media de ese mes. Por zonas, diciembre fue extremadamente cálido en la mayor parte del sur y del este de la Península, mientras que resultó muy cálido en el resto de la España Peninsular.

En consecuencia, el informe mensual de la AEMET recoge que 27 estaciones principales alcanzaron un récord de temperatura para el mes de diciembre.

En concreto, en nueve estaciones, la media de las máximas diarias fue la más alta de la serie de diciembre, y en seis de ellas, la media de las mínimas diarias fue también la más elevada de la serie de diciembre. Además, en cuatro estaciones se alcanzó la mayor temperatura máxima para un mes de diciembre y en otras 14 se registró la temperatura mínima más alta en el último mes del año.