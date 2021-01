La espera(nza) humana asalta la cartelera

Coinciden en la cartelera madrileña varias obras en las que se espera. Es decir, sus personajes esperan y, en algunos casos, a sus espectadores se les hace esperar con ellos. En este sentido, la más atrevida es la nueva propuesta de Bella Batalla para el programa de Teatro Confinado del Teatro de la Abadía, Telémaco: el que lucha a distancia (un hijo de Grecia). Obra que no acaba hasta que el último y desesperado espectador se cansa de esperar y se desconecta, dejando a Telémaco solo esperando a su padre Odiseo o Ulises.

No es la única. También está la divertida y excelentemente ejecutada propuesta de Colectivo Fango en los Teatros del Canal de título explícito, La espera. Comedia con karaoke incluido que recibe al espectador con cinco personajes mirando una pantalla en la que la espera se está cargando, como se cargan aplicaciones en el móvil o en el ordenador. En un bonito circulo vicioso o trabalenguas escénico de esperando a que comience la espera que viven tanto actores en escena como público en las butacas, justo antes de que comience este delirio de humor y música.

También está la espera de la Mariana Pineda de García Lorca, en el montaje viejo y a la antigua que se puede ver en el Teatro Español. Esa mujer que borda la bandera liberal esperando a su galán, Don Pedro. Bordado que la llevará a la cárcel donde le seguirá esperando sin que acuda a o venga ese novio que huye, que no se arriesga por ella. Espera(nza) a la que se aferra incluso cuando le han confirmado que no llegará. Una esperanza que le deja como legado a sus hijos. Una esperanza de que las cosas cambien.

Como es una espera, la espera de llegar a destino, lo que le pasa al protagonista de … and breathe normally… la obra que Julio Provencio ha estrenado en el Teatro Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. Obra en la que su personaje principal hace un viaje físico y real de Bruselas a Madrid y un viaje personal, a través de sus miedos, después haber vivido los atentados yihadistas belgas. De nuevo la espera(nza) de no ser él mismo un terrorista, de no llevar dentro de sí la capacidad de aterrorizar a gentes tan amables como la ancianita que lleva al lado, que lo único que quiere es pasar el rato mientras llega a su destino, por cierto, llamándole a mirar la realidad, lo concreto que tienen cerca.

Y, aunque no lo parezca, también espera Tito Andrónico, el personaje que protagoniza la obra gore de Shakespeare en la clara, directa y aligerada versión que Teatro del Noctámbulo ha traído a la Sala Roja de los Teatros del Canal. Un personaje que tiene una ciega espera(nza) en su idea de Roma. Una Roma justa que celebrará y premiará a sus sacrificados héroes y a la familia de este. Una Roma idealizada, que el personaje comprueba en sus propias carnes, y en las de sus hijos, que no moverá un dedo ante las injusticias y vejaciones a las que el caprichoso emperador y su mujer le someten.

Incluso habla de lo que se espera Metamorphoses (Parte I) la obra multidisciplinar de Back Productions que cerró el Festival Essence de la Cuarta Pared. Un entusiasta espectáculo de teatro, danza, música, performance y video arte en el que se reivindica la fluidez de género, de la vida frente a la espera(nza) mayoritariamente social de que todos sean heterosexuales y se dividan en hombres y mujeres. Peras y manzanas. Espera frente a la que hay personas que se revelan también con la esperanza de que les dejen fluir hacia donde quieren ir, ese mundo de Oz que se promete al final del arco iris.

¿Por qué hay tanto artista esperando? ¿Qué les preocupa y ocupa de la espera? ¿Para qué invitan a reflexionar sobre ella a toda aquella persona que ha acudido al teatro? ¿En que consiste ese estado de espera? ¿Qué se espera? ¿Para qué se espera lo que se espera? ¿O por qué nos desesperamos esperando (y hay espectadores que se desesperan mucho esperando que pase algo en el teatro)? Preguntas y más preguntas que asaltan, de forma consciente o inconsciente, al espectador que harto de las discusiones de me gusta o no me gusta, se sienta en la butaca preguntándose para qué le cuentan lo que cuentan.