La mayor 'fake news' de la historia

SAUL LOEB via Getty Images Seguidores de Donald Trump asaltan el Capitolio.

La mayor Fake New que se ha tragado el mundo ha sido la de que Donald Trump era un presidente democrático. No lo es. No hay un patrón único para ejecutar un golpe de estado: se puede entrar en el Congreso y liarse a disparos o se pueden socavar los fundamentos de la democracia para, una vez debilitados, derribarlos por asalto.

No hace falta ser un experto en geopolítica para determinar que Donald Trump abandonará la Casa Blanca siendo el peor presidente de la historia de Estados Unidos. Las imágenes de este miércoles en el Capitolio le perseguirán de por vida y en los libros de Historia no se le reprochará sólo su nefasta gestión ni sus mentiras ni su racismo ni su homofobia ni su clasismo ni su visión ultraconservadora de la realidad. No, se le estudiará como el magnate que intentó demoler el edificio de la democracia que, a lo largo de tantísimas décadas, muchos países han querido emular.

Nadie podrá decir que no se veía venir: a lo largo de estos cuatro años, Trump ha ido colocando cerillas por todo el país y sólo necesitaba un último fósforo para convertir todo en pasto de las llamas. Ya antes del verano denunció que las elecciones que se iban a celebrar en noviembre iban a ser un fraude, pero en vez de tomar las medidas necesarias para evitarlo —era el presidente de EEUU— optó por repetir el mensaje de forma machona. Una y otra vez. Y otra. Sólo hubiera reconocido el resultado si le hubiera ganado. Lo más preocupante es que millones de votantes dieron por bueno tamaño disparate.