La nueva diplomacia de Sánchez

“Spain is back, Spain is here to stay”. Voz firme y en inglés. Lo quería decir alto y claro. Así terminaba su primer discurso en el Palacio de Santa Cruz la nueva ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya. Una nueva etapa de la diplomacia española arranca con el nuevo Gobierno y otra orientación se abre paso.

Cuando llegó a La Moncloa tras la moción de censura, el presidente Pedro Sánchez confío las relaciones internacionales a Josep Borrell, un hombre con el que había caminado juntos en las primarias del PSOE y que hoy ha ascendido al Olimpo europeo como Alto Representante de la UE. Y una misión vital en aquel momento: combatir las tesis independentistas allende los Pirineos y reafirmar a España como una democracia consolidada tras el deterioro de la imagen por el 1-O.

Esta semana ha echado a andar el Gobierno formado por PSOE y UP, el primero de coalición tras la II República, con un contexto diferente y en el que, según fuentes de Moncloa, se busca darle a Exteriores una mayor dosis de importancia económica. La idea, apuntan desde la Presidencia, es querer formar el “mejor equipo económico de la democracia española”.

Y para ello se quiere implementar un nuevo enfoque en Exteriores: “la diplomacia económica será prioritaria”. Complementándose con otros departamentos, como la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, que dirige Nadia Calviño, y creando además el Ministerio de Seguridad Social, en manos de José Luis Escrivá.

Sánchez es muy consciente de varios factores: la llegada de nubarrones económicos y la importancia de tranquilizar a la UE y a los mercados internacionales ante la entrada en el Gobierno de Unidas Podemos. Y de ahí la elección de González Laya, Calviño y Escrivá como ministros.

Este enfoque económico se atisba perfectamente ya en el currículum de la nueva ministra de Exteriores, que era actualmente subsecretaria general de la ONU y directora ejecutiva del Centro de Comercio Internacional (ITC). Además, ejerció un puesto clave: directora del gabinete del director general de la Organización Mundial del Comercio y su representante en el G-20. Esta licenciada en Derecho conoce perfectamente todos los pasillos del poder internacional y de la UE -ha desempeñado varios cargos en la Comisión Europea- y sus buenas relaciones también se demuestran en que hasta ahora copresidía el Consejo sobre el futuro del Comercio y de la Inversión en el World Economic Forum (WEF).