"La velocidad del emérito y el precio de la luz", por Marta Flich

Bueno, PP y VOX han votado NO. Así que me imagino que cuando la oposición habla de bajar impuestos sistemáticamente manteniendo prestaciones sociales, reduciendo déficit y sin endeudarse la oposición debe tener una de estas dos soluciones: Tener la fábrica de moneda y timbre preparada para fabricar Euros a espaldas del Banco Central Europeo pensando que tenemos política monetaria como el año catapún. O bien, subir impuestos como la hemeroteca confirma que hacen cuando gobiernan.

Rajoy subió al 21% el IVA del gas y la electricidad. El mismo que ahora se ha bajado. ¿En serio? no puede ser. En serio, sí puede ser. Y por eso es de una falta de respeto intelectual que se hagan declaraciones sobre los impuestos a los beneficios extraordinarios del tipo: “Sólo tiene un objetivo: Que la caja del señor Sánchez tenga más dinero”. Hostia Cuca... esto no hay por donde cogerlo. Te acabas de cargar unas cosillas de la Constitución obviando cómo funcionan las democracias y la redistribución impositiva, etc. Que con esto no se compra el gobierno un loft. Que se paga el transporte público, y la seguridad de un país y se consolida el estado de derecho para que esas empresas puedan existir y hacer negocio, y la educación pública y las inversiones, toda a infraestructura… y etc.