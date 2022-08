Las claves del registro del FBI de la casa de Trump en Mar-a-Lago

Las miradas del mundo se dirigen este martes a Mar-a-Lago, un exclusivo resort de Florida (EEUU) donde tiene una de sus residencias particulares el expresidente Donald Trump. All铆 se ha producido un registro por parte del Bur贸 Federal de Investigaciones (FBI), que el republicano califica de 鈥渁llanamiento鈥, en busca de documentos oficiales que supuestamente el magnate habr铆a sacado de la Casa Blanca en sus tiempos en el poder, algo vetado por cuestiones de seguridad nacional.

驴Hay indicios de delito? 驴Se puede proceder contra Trump? 驴Qu茅 gravedad tiene este registro? 驴C贸mo se defiende el antiguo mandatario? 驴Qu茅 dice su partido? 驴Y c贸mo afecta esto a sus aspiraciones a la reelecci贸n? Estas son las claves de la en茅sima pol茅mica que rodea al neoyorkino.

Publicidad

Qu茅 ha pasado en Florida

El FBI realiz贸 este lunes por la noche una operaci贸n de entrada y registro en la casa de Trump de Mar-a-Lago, una mansi贸n que en su 茅poca de presidente se conoci贸 como la Casa Blanca de invierno. Trump no estaba all铆, sino en Nueva York, en la torre que lleva su nombre, aunque lo normal en verano es que acuda a Bedminster, en Nueva Jersey, donde tambi茅n tiene un imponente complejo.

La noticia, como suele suceder, salt贸 v铆a un diario local, FloridaPolitics.com, y Trump no esper贸 a los r铆os de tinta para denunciar 茅l mismo lo que estaba pasando porque, a su juicio, no es un acto policial, sino una persecuci贸n. Medios como The New York Times y la CNN han confirmado que en la vivienda han entrado un centenar de agentes y que una de las claves de su tarea ha sido revisar la caja fuerte de Trump.

Un funcionario policial an贸nimo le dijo a la CBS que el Servicio Secreto fue notificado poco antes de que se cumpliera la orden de arresto alrededor de las 10:00 hora local del lunes (seis horas menos que en Madrid), y que los agentes que protegen a Trump ayudaron a los investigadores del FBI en todo momento. Se llevaron varias cajas y no hubo que forzar puerta alguna, a帽ade el mismo medio.

Pese a la queja del magnate de que es una entrada ilegal y su casa estaba 鈥渙cupada鈥, el FBI contaba con permiso judicial para el registro de Mar-a-Lago, con una orden firmada por un juez. Dar la orden no quiere decir imputar cargos de seguido, no, pero el Bur贸 s铆 que ha tenido que demostrar primero si hay evidencias de probable ilegalidad; si no, no habr铆a tenido este permiso excepcional.

Publicidad

Los funcionarios federales piden 贸rdenes de allanamiento cuando necesitan avanzar r谩pidamente en una investigaci贸n criminal, sin esperar a los plazos ordinarios, o tambi茅n cuando hay riesgo de que materiales esenciales para una causa -y los confidenciales de un pa铆s lo son en grado sumo- est茅n en peligro, puedan ser trasladados, escondidos, modificados o directamente destrozados.

Los medios estadounidenses reconocen que registrar la propiedad de un expresidente para buscar posibles pruebas de un delito es algo 鈥渕uy inusual鈥 y requiere 鈥渓a aprobaci贸n de los niveles m谩s altos del Departamento de Justicia鈥, pero fuentes de dicha instituci贸n han filtrado que todo est谩 atado y bien atado, por m谩s que ni Justicia ni el FBI hayan hablado a煤n en p煤blico sobre la investigaci贸n en vigor.

La Polic铆a de Palm Beach, en la puerta de la residencia de Trump. Wilfredo Lee via AP

Qu茅 buscan los agentes

La prensa de EEUU sostiene que el FBI estar铆a buscando documentos oficiales en la residencia de Florida. Lo afirman citando fuentes cercanas a la investigaci贸n medios como el NYT, el Washington Post y la CBS. Eric Trump, el segundo hijo mayor del expresidente, le ha dicho a Fox News que la entrada de los agentes estaba relacionada con una investigaci贸n sobre el manejo de los registros de los Archivos Nacionales, sin ahondar m谩s.

De acuerdo con la versi贸n del Times -uno de los peri贸dicos m谩s cr铆ticos con el expresidente- estos documentos incluir铆an, entre otros, material clasificado que Trump se habr铆a llevado consigo de la Casa Blanca en lugar de haberlo entregado al archivo hist贸rico, como manda la ley. La informaci贸n viene firmada por Maggie Haberman, la misma redactora que ha escrito un libro en que se publican fotograf铆as en las que aparecen unas notas que Trump supuestamente habr铆a tirado al inodoro mientras era presidente. Im谩genes que se han conocido apenas minutos antes de que se supiera del registro. No est谩 claro qui茅n las escribi贸, pero seg煤n CNN su caligraf铆a parece ser la del expresidente.

Publicidad

La defensa de Trump

Nada m谩s conocer que su casa estaba siendo revisada, Trump ha emitido un comunicado a trav茅s de su propia red social, Truth Social -est谩 vetado de un buen pu帽ado, por publicar mentiras- en el que afirma: 鈥淓stos son tiempos oscuros para nuestra naci贸n, mientras mi bella casa de Mar-a-Lago, en Palm Beach, est谩 ahora siendo sitiada, asaltada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI鈥. 鈥淣unca antes le hab铆a pasado algo as铆 a un presidente de los Estados Unidos鈥, ha enfatizado, hasta el punto de preguntarse: 鈥澛縌u茅 diferencia hay entre esto y Watergate?鈥, el esc谩ndalo de escuchas ilegales al Partido Dem贸crata, ordenado por Richard Nixon desde la Casa Blanca. 鈥淎qu铆, al rev茅s, los dem贸cratas irrumpieron en la casa del 45潞 presidente de EEUU鈥, ataca.

馃嚭馃嚫| Comunicado completo en Espa帽ol de Donald Trump, sobre el allanamiento en su residencia por agentes del FBI. pic.twitter.com/jQtfzNiVMZ — El Republican 瞑 (@ElRepublican_) August 9, 2022

鈥淒espu茅s de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada鈥, lamenta. Sostiene que la 鈥渋zquierda radical鈥 -o sea, los dem贸cratas- no quiere 鈥渄esesperadamente鈥 que se presente a la reelecci贸n, en 2024, y por eso ha lanzado una campa帽a de desprestigio.

Trump embiste contra la Fiscal铆a y Justicia aseverando que la redada es fruto de una 鈥渕ala conducta de la Fiscal铆a鈥 y una 鈥渁rmamentizaci贸n del sistema judicial鈥. 鈥淓sto solo podr铆a suceder en pa铆ses rotos del Tercer Mundo鈥, a帽ade. 鈥淟amentablemente, EEUU ahora se ha convertido en uno de esos pa铆ses corruptos a un nivel nunca antes visto鈥, remata .En un texto en el que cada frase puede escucharse en la voz de Trump, porque es su puro estilo, llega a decir: 鈥澛ncluso entraron en mi caja fuerte!鈥.

Eso s铆, debidamente asesorado por sus abogados, Trump no cita en ning煤n caso el motivo del registro: los posibles documentos que no deber铆an estar all铆.

Publicidad

Pese a estas cr铆ticas, cabe recordar que fue Trump quien eligi贸 al actual director del FBI, Christopher A. Wray, para sustituir a James Comey, con quien acab贸 a matar. Aun as铆, habla de 鈥渁narqu铆a鈥, 鈥減ersecuci贸n pol铆tica鈥 y 鈥渃aza de brujas鈥, t茅rminos similares a los que us贸 para denunciar el supuesto robo de las elecciones de 2021. Ning煤n expresidente, y menos a煤n uno que est谩 considerando abiertamente volver a postularse de nuevo para el Despacho Oval, se ha enfrentado jam谩s a una acci贸n policial de este tipo.

鈥淒espu茅s de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta redada no anunciada en mi casa no fue necesaria ni apropiada鈥 - Donald Trump, expresidente de EEUU

Las posibles violaciones de la ley

Los presidentes estadounidenses est谩n obligados por la Ley de Registros Presidenciales (PRA) a transferir todos sus materiales a los Archivos Nacionales (NA). Tambi茅n existen otras leyes federales sobre el manejo de documentos clasificados que vetar铆an esta pr谩ctica de sacar papeles del Despacho Oval.

En febrero, los Archivos Nacionales confirmaron que hab铆an recuperado 15 cajas de papeles de Mar-a-Lago, que Trump deber铆a haber entregado cuando sali贸 de la Casa Blanca. Posteriormente, la citada agencia le dijo al Congreso que las cajas inclu铆an 鈥渆lementos marcados como informaci贸n clasificada de seguridad nacional鈥. Se incluye, por ejemplo, una carta con el l铆der de Corea del Norte, Kim Jong Un y otra con su antecesor en el cargo, el dem贸crata Barack Obama. Pero el Post sostiene que, adem谩s de curiosidades, hab铆a varios documentos marcados como secretos defensivos y de 鈥渟eguridad nacional鈥. El hallazgo, sin dar detalles del contenido, lo confirm贸 la abogada de Trump, Christina Bobb, a la NBC, por m谩s que previamente Trump hubiera rechazado esas noticias, calific谩ndolas de falsas, de fake news. Los Archivos Nacionales aseguran que el republicano no ten铆a derecho a irse con estas cajas: seg煤n una ley de 1978, la de Registros Presidenciales, cualquier presidente estadounidense debe transmitir todos sus correos electr贸nicos, cartas y otros documentos de trabajo a esta agencia, encargada de guardarlos. Esta agencia federal hab铆a pedido a la justicia estadounidense que abriera una investigaci贸n por estos hechos, seg煤n medios estadounidenses. Los Archivos Nacionales confirmaron el viernes esta salida irregular de documentos, lo denunciaron al Departamento de Justicia y, apenas tres d铆as m谩s tarde, el FBI ha entrado en Mar-a-Lago. La ley dice que si una persona es declarada culpable de quedarse con estos documentos puede ser multada o sentenciada a prisi贸n por hasta tres a帽os. Si ostenta un cargo federal, lo pierde y nunca m谩s puede presentarse a cargo p煤blico en el pa铆s. A priori, si Trump fuera acusado y condenado por 鈥渞etirar, ocultar o destruir documentos gubernamentales鈥 en virtud de esa ley, lo tendr铆a crudo para volver a ser presidente. Pero hay m谩s de una raz贸n para ser cauteloso: la ley fue examinada brevemente en 2015, despu茅s de que saliera a la luz que Hillary Clinton, excandidata dem贸crata en las elecciones presidenciales de 2016, hab铆a utilizado un servidor de correo electr贸nico privado para realizar negocios gubernamentales, mientras estaba en el cargo de secretaria de Estado con la Administraci贸n Obama. Trump fue el instigador de aquella campa帽a feroz contra Clinton, la que acus贸 de robar informaci贸n clasificada, por el esc谩ndalo de haber compartido 33.000 correos electr贸nicos con informaci贸n sensible en su servidor privado. Algunos republicanos se sintieron brevemente seducidos por la idea de que la ley podr铆a mantener a Clinton fuera de la Casa Blanca. Sin embargo, al considerar esta situaci贸n, varios juristas se帽alaron que es la Constituci贸n la que establece los criterios de elegibilidad para decidir qui茅n puede ser presidente y los fallos de la Corte Suprema sugieren que el Congreso no puede cambiar esos criterios. La Constituci贸n permite que el Congreso inhabilite a las personas para ocupar un cargo en los procedimientos de juicio pol铆tico (impeachment), pero no otorga esa facultad en virtud del derecho penal ordinario.

V铆deo de Trump emitido en la C谩mara de Representantes, durante la investigaci贸n sobre el asalto al Capitolio de 2021, el pasado 21 de julio. AL DRAGO via Getty Images

Otras investigaciones en curso

El expresidente estadounidense est谩 vinculado, directa o indirectamente, a varios casos legales en curso, m谩s all谩 de este registro. Un comit茅 de la C谩mara de Representantes busca arrojar luz sobre el papel que jug贸 el multimillonario en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Ese d铆a, cientos de sus seguidores sembraron la violencia y el caos dentro de la sede del Congreso, retrasando la certificaci贸n de la victoria de Joe Biden. Justo antes del asalto, Trump hab铆a pronunciado un discurso incendiario. El Departamento de Justicia est谩 investigando el ataque, pero a煤n no ha presentado cargos contra el expresidente. Sin embargo, a finales de julio, el fiscal general, Merrick Garland, no descartaba esta posibilidad. 鈥淧retendemos hacer rendir cuentas a quien sea penalmente responsable de (su papel en) los hechos ocurridos alrededor del 6 de enero, en cualquier intento de interferir con la transferencia legal del poder de una administraci贸n a otra鈥, dijo. Las 煤ltimas informaciones han dado cuenta de que el Pent谩gono borr贸 los mensajes sobre el asalto al Capitolio al marcharse Trump, por lo que se teme que fueran comprometedores, y, lo peor, que la toma al Capitolio fue el culmen del intento de golpe de Trump, dice el comit茅 investigador, entre otras cosas por su dejadez al no llamar a la Guardia Nacional. El futuro de los republicanos y su candidatura La dram谩tica escalada que supone el registro policial a Trump llega cuando el republicano se prepara para una posible otra candidatura presidencial, en 2024. Por ahora, en caliente, lejos de amilanar a su gente, la noticia los ha caldeado y numerosos seguidores se han concentrado ante su casa de Florida para mostrarle su apoyo. En su partido, el Republicano, carentes de l铆deres que hagan sombra al expresidente, han salido en su defensa desde el minuto uno. El l铆der de la minor铆a republicana de la C谩mara de Representantes, Kevin McCarthy, ha afirmado: 鈥淵a he visto suficiente. El Departamento de Justicia ha llegado a un estado intolerable de politizaci贸n armada鈥. Mientras tanto, el senador republicano de Florida, Marco Rubio, dijo tambi茅n: 鈥淯sar el poder del Gobierno para perseguir a los opositores pol铆ticos es algo que hemos visto muchas veces en las dictaduras marxistas del Tercer Mundo鈥.

Attorney General Garland: preserve your documents and clear your calendar. pic.twitter.com/dStAjnwbAT — Kevin McCarthy (@GOPLeader) August 9, 2022

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, correligionario de Trump pero tambi茅n, potencialmente, su rival m谩s fuerte para la nominaci贸n republicana, subray贸 esta ma帽ana que se trata de una redada de 鈥渁dversarios鈥 pol铆ticos y dijo que Hunter Biden, el hijo del actual presidente al que los republicanos acusan de corrupci贸n, est谩 recibiendo mejor trato que el propio exmandatario. 鈥淓s otra escalada en el uso de armas de las agencias federales contra los opositores pol铆ticos del R茅gimen, mientras que personas como Hunter Biden son tratadas con guantes de seda鈥, subray贸.

Publicidad

Lo que todo esto significa para el futuro de la pol铆tica estadounidense es una pregunta abierta. Nadie sabe ahora qu茅 har谩 Trump en la carrera electoral. Varios asesores estaban ya esta madrugada augurando que ir谩 a por todas. 鈥淪i no ten铆a previsto presentarse (a las elecciones), ahora lo har谩鈥, ha dicho una persona cercana al exmandatario a la NBC. 鈥淓nfadado鈥 por esta supuesta persecuci贸n, 鈥渦na forma de pararla es volver a controlar el Gobierno鈥, ha apuntado esta misma fuente. Pero sin m谩s pasos concretos.

El pasado 15 de julio, insinu贸 que habr铆a decidido presentarse de nuevo y que tan solo estar铆a pensando en el mejor momento para lanzar su campa帽a. Si da el paso, dice convencido, ganar谩. 驴Ser谩 suficiente para parar a Trump que se constate que rob贸 -porque ser铆a presuntamente eso, y no un olvido- documentos secretos? Nadie lo sabe.

驴Ha tenido Biden algo que ver?

Un alto funcionario de la Casa Blanca ha afirmado a la CBS que la administraci贸n del presidente Biden no recibi贸 notificaci贸n de la b煤squeda del FBI de ayer lunes. 鈥淪in conocimiento previo鈥, dijo tajante este funcionario, que no estaba autorizado a hablar p煤blicamente sobre el asunto. La Casa Blanca ha dicho reiteradamente que est谩 limitando sus interacciones con altos funcionarios del Departamento de Justicia para evitar cualquier indicio de presi贸n pol铆tica o incorrecci贸n. Biden se comprometi贸 durante su campa帽a presidencial a mantenerse al margen de los asuntos judiciales, adem谩s, sobre todo porque el presidente dem贸crata y su familia tambi茅n esperan ver si los fiscales federales acusar谩n a su hijo, Hunter Biden, de evasi贸n de impuestos u otros cargos federales.

El expresidente estadounidense Donald J. Trump, durante un acto en Wisconsin. TANNEN MAURY / EFE

El an谩lisis: mucha tela por cortar

Estamos exactamente a tres meses de la votaci贸n que determinar谩 la composici贸n del pr贸ximo Congreso, las elecciones de mitad de mandato, y pocas veces ha habido un momento tan delicado en la pol铆tica estadounidense como el presente. Con un pa铆s a煤n dividido, pese a la promesa de Biden de coser la naci贸n, con Trump llamando de nuevo a la puerta de la Casa Blanca, con ls justicia a煤n dirimiendo su culpa en el Capitolio, ahora los documentos secretos en un lugar nada secreto... La posici贸n del Departamento de Justicia ser谩 clave: pese a que siempre ha intentado alejarse de lo pol铆tico, ahora ser谩 determinante en ese plano. Trump seguir谩 jugando la baza de la persecuci贸n y est谩 por ver si eso cala en la poblaci贸n, donde tiene un important铆simo n煤mero de seguidores que creen, por ejemplo, que las elecciones pasadas fueron un fraude. 鈥淟os partidarios de Trump est谩n apopl茅jicos de rabia por lo que sucedi贸鈥, resume gr谩ficamente la BBC, por lo que cualquier chispa puede encender de nuevo la llama de las protestas o los choques ideol贸gicos, los que el D铆a de Reyes de 2021 causaron la mayor crisis de la democracia norteamericana. Puede seguir diciendo que colaborar谩 y colabora con las agencias del Estado, pero una entrada del FBI evidencia que hay sospechas y eso es un paso m谩s, nuevo. De fondo, con el Departamento de Justicia examinando la impugnaci贸n de Trump a los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, tambi茅n pueden surgir problemas. El fiscal general, Merrick Garland, ha dicho que tiene la intenci贸n de responsabilizar a 鈥渢odos鈥. El expresidente no se salvar铆a. Y un fiscal en el condado de Fulton (Georgia) tambi茅n est谩 investigando si Trump y sus asociados intentaron interferir en los resultados de las elecciones en ese estado. Los d铆as por venir tendr谩n, pues, dos niveles de lectura: la pol铆tica y la judicial, pero que se cruzar谩n inevitablemente, en un momento en el que el pa铆s necesitaba estabilidad, tras la salida de la crisis del coronavirus y la ca铆da en una recesi贸n que tiene en horas bajas la popularidad de Biden. Pese al aparente golpe policial, el cierre de filas republicano, las demostraciones p煤blicas de apoyo y la recuperaci贸n del discurso victimista sugieren que Trump ya es pol铆ticamente m谩s fuerte que ayer.