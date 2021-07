Las mujeres tienen un problema de salud del que apenas se habla

“No nos han educado. Ni a las pacientes ni a los médicos. Las mujeres no han podido contar con una fuente fiable de información y a casi todas les pilla desprevenidas esta transición”, explica Sholes-Douglas, que escribió un libro a raíz de su experiencia: The Menopause Myth: What Your Mother, Doctor, and Friends Haven’t Told You About Life After 35.

“En la mente de la gente, la menopausia es un problema de mujeres mayores que aparece cuando dejan de tener la regla”, añade.