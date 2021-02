Lo importante no es (sólo) qué mascarilla llevas, sino cómo te la pones

“En principio el CDC recomienda una mascarilla quirúrgica por debajo de las mascarillas caseras no homologadas, que no cumplen una normativa como la que tenemos en España. Las mascarillas homologadas que utilizamos en España tienen una capacidad de filtrado y una garantía de calidad muy alta; por lo tanto son contextos y situaciones diferentes”, señaló.

El Ministerio de Consumo ha endurecido esta semana sus normas sobre las mascarillas que pueden comercializarse en España. Simón explicó que, según las normas actuales, las mascarillas higiénicas tienen un nivel de filtración superior al 90%, “que es muy alto”; las quirúrgicas deben tener un nivel de filtrado hacia fuera superior al 95%; y las FFP2 tienen una filtración hacia dentro también en torno al 95%.

Estos días se ha debatido mucho sobre si habría que hacer obligatorias las FFP2, como ha hecho la región alemana de Baviera para los espacios interiores. De momento, los expertos en España son reacios a ello, y aluden a que podría ser contraproducente. Su elevado precio podría llevar a que la gente se la cambiara con menos frecuencia, y eso repercutiría de forma negativa.

“Las FFP2 se utilizan en contextos de mayor riesgo [principalmente en el ámbito sanitario] para que la persona [que la lleva puesta] no se infecte, no para que no infecte”, apuntó Fernando Simón. Para evitar que la persona disemine aerosoles y, por tanto, no contagie a las personas con las que comparte espacio, habría que utilizar mejor una mascarilla quirúrgica.

Sin una buena colocación, da igual qué mascarilla lleves

Además, muchos expertos recuerdan que la importancia no sólo está en la mascarilla, sino en el ajuste. “Si llevamos una higiénica muy bien ajustada el resultado final puede ser mejor que una FFP2 mal llevada”, explicaba la investigadora María Cruz Minguillón a La Voz de Galicia.

“Seguimos debatiendo qué mascarilla es mejor sin insistir en la importancia de la colocación. Y sin lo segundo, da igual lo primero”, recalcaba en Twitter la farmacéutica Gemma del Caño.