Lo que hay detrás de los roces entre los socios de la coalición

El portavoz morado en el Congreso, Pablo Echenique, apoyó la semana pasada a los “jóvenes antifascistas” y hasta este lunes no condenó expresamente la violencia que se desencadenó en Barcelona y Madrid. Antes, Sánchez tuvo que salir al paso y recordar que la violencia no es el camino en una democracia.

Y ahí no acaba la lista. La detención del rapero Pablo Hasél , que ha abierto un debate sobre la libertad de expresión y encendido la mecha de una semana de disturbios, también se ha colado en el frente entre socios.

El Gobierno es como una familia. El problema es que, como dijo León Tolstói, “cada familia infeliz lo es a su manera”. No hay que olvidar que PSOE y Podemos son dos fuerzas rivales que, cuando hay elecciones, compiten por captar los mismos votos.

Esto es todo lo que tienes que saber por si lees (o escuchas) que la relación entre socios no es buena.

Todos los proyectos de ley que ha alumbrado la coalición hasta ahora han contado con el respaldo en el Congreso de ambos socios. Pero todo cambió hace una semana, cuando los morados rompieron la disciplina por primera vez y se abstuvieron en la votación para empezar los trámites en la Cámara Baja de la llamada ‘ley Zerolo’ para la igualdad de trato y la no discriminación.

Por el momento, la mayoría de choques no han ido más allá del ruido mediático. La fórmula es casi siempre la misma: se hace pública la discrepancia, se dirime en los medios, se reúnen las partes y se llega a un acuerdo.

Ese es el motivo por que los morados creen que hay temas que, aunque no pasen por sus manos, tienen que marcar. Es algo así como una mezcla entre hacer leyes y propuestas desde sus ministerios (Consumo, Trabajo, Igualdad, Universidades y Derechos Sociales y Agenda 2030) y, a la vez, aumentar la presión en lo que no pueden controlar, como los desahucios, los cortes de suministros… y que son las grandes banderas de su electorado.

La mayoría de ambos en el Congreso es exigua y yendo por separado sería un infierno sacar adelante cualquier proyecto de ley. Los números son tan justos que hace unas semanas una carambola de Vox en forma de abstención fue la que permitió al Ejecutivo sacar adelante el real decreto de los fondos europeos. Por eso, el Gobierno no quiere experimentos. Eso sí, la convivencia es difícil.

Ambos socios insisten en que no. Pero en Podemos sospechan que hay un movimiento en el seno del Gobierno que pretende sacar a los morados del Ejecutivo ya que los presupuestos generales del Estado están aprobados. Pero es difícil que la coalición se rompa.

¿Ha cambiado algo en la relación entre Sánchez e Iglesias?

Desde que se formó la coalición, Sánchez e Iglesias han mantenido encuentros semanales para esbozar mano a mano las prioridades del Gobierno. El presidente hizo así a Iglesias partícipe del núcleo duro de decisión de Moncloa. Pero hace unas semanas que esos encuentros periódicos han desaparecido de la agenda de ambos.

No obstante, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha incidido en que los choques afectan poco a la relación entre Sánchez e Iglesias: “Están en contacto permanente, en persona o vía telefónica”. De hecho, Montero ha dicho que este martes “han tenido ocasión de hablar y de verse”.

¿Qué consecuencias políticas tienen los roces?

Pese a que no hay una mayoría alternativa en el Congreso que pueda alumbrar otro Ejecutivo, los roces entre socios pueden hastiar al electorado de PSOE y Podemos. Aunque los socialistas no temen que ocurra y se ciñen al éxito del PSC el 14F para corroborar que no hay tal hastío.

No hay una tercera fuerza de izquierda potente que pueda capitalizar el malestar que pueda provocar esa pelea constante entre el electorado progresista. Pero el coste de andar siempre a la gresca puede llevar a los votantes de PSOE y Podemos a la abstención. Incluso líderes de otros partidos de izquierda, como Íñigo Errejón, de Más Madrid, pueden recoger el desencanto que siembran los roces.