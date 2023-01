Los combates no cesan durante la tregua navideña de Putin

DIMITAR DILKOFF via Getty Images

Los combates no han cesado durante la tregua unilateral ordenada por el presidente ruso, Vladímir Putin , con ocasión de la Navidad ortodoxa, festividad que soldados rusos y ucranianos celebraron en las trincheras bajo el fuego enemigo.

Una Navidad blanca y roja

La tregua rusa nació lastrada por el hecho de que fue una petición expresa del patriarca ortodoxo, Kiril, quien no sólo ha defendido la intervención militar en Ucrania sino que ha prometido que el que se sacrifique allí verá perdonados todos sus pecados.

Zelenski desea abundancia y victoria

“En este día santo no se puede limpiar ni sacar la basura, pero nosotros luchamos con demonios y sacamos la basura de nuestra casa ya durante 300 días seguidos. En estos días nuestros antepasados no salían de caza, pero nosotros combatimos para derrotar a la bestia y no convertirnos en su presa”, afirmó.