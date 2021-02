Los disturbios no pueden impedirnos ver la realidad

La entrada en prisión del rapero Pablo Hasél ha desencadenado numerosas protestas por todo el territorio nacional abriendo una profunda brecha social y política. Vivimos una situación difícil, dotada de una obsesión —impuesta por los intereses políticos de determinados agentes hegemónicos— por condenar o no hacerlo, por tomar partido, sí o no, a favor o en contra. Nada bueno puede salir de esa tertulia.

No todo es blanco o negro y menos cuando la sociedad se resquebraja por momentos. La escala de grises, en bellas artes, se define como un sistema gradual de colores que cubre un rango limitado entre el blanco, el gris y el negro, pudiendo adoptar el gris hasta nueve tipos de valores distintos. Eso es exactamente lo que no estamos viendo. Hemos vuelto a caer en el mismo error: poner el foco en las consecuencias y no en las causas.

El problema de los juicios morales siempre ha sido el mismo: juzgar un hecho sin ver el trasfondo. Esto impide de un modo u otro hacer un análisis político de lo sucedido. ¿Qué lectura cabe de cualquier acontecimiento sin su contexto histórico?

Ahí fuera existe una generación rota que no es capaz de ver un horizonte, un futuro claro. Esta generación se ha alimentado a base de promesas incumplidas y sueños frustrados. Crisis tras crisis la desesperación ha ido en aumento, como esa llovizna que ni se ve ni se siente, que parece que no moja, pero tras un rato expuesto te cala por completo.

Jóvenes que saben lo que es perder un empleo, no encontrarlo y no llegar a fin de mes viendo que la nevera de casa no está llena. Jóvenes que entienden de ansiedad, de desesperación, de no dormir por las noches pensando en el mañana, de depresiones y de un largo sinfín de sufrimientos.

Si pensáis que todo lo que está ocurriendo responde únicamente al encarcelamiento de un cantante estáis muy equivocados. Lo sucedido es consecuencia de un caldo de cultivo neoliberal que se abre camino a través de la desesperación de muchas personas al ver hacia dónde se tuerce siempre la doble vara de medir. La ley es igual para todos, pero la justicia no. Existe una justicia para los de arriba y otra para los de abajo.