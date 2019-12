Los peligros de considerar a Greta Thunberg una profeta

Por Ellen Boucher, profesora asociada de Historia, Amherst College:

Surgió de la nada y desencadenó un movimiento global. Empezó con un pequeño pero persistente acto de protesta frente al parlamento sueco y ha logrado inspirar a millones de personas para que se unan a su lucha. En septiembre de 2019 pronunció un exaltado discurso en Naciones Unidas en el que advertía sobre el fin del mundo. Su pasión y su determinación incansable hacen que parezca un ser de otro mundo, o incluso que parezca rara, una anomalía que en general se ha atribuido al hecho de que tiene diagnosticado el síndrome de Asperger.

De ahí que no sorprenda que mucha gente, al igual que medios de comunicación como The Irish Times, The Telegraph o The Washington Times, hayan elevado a Greta Thunberg a la categoría de profeta.

La revista Time profundizó en esta idea cuando la eligió “Persona del año” e hizo una portada en la que aparecía una evocativa foto de Thunberg erguida sobre un litoral rocoso y mirando fijamente hacia el horizonte.