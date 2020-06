El autor de Antifa: el Manual Antifascista conoce de sobra este movimiento. Entrevistó a más de 60 militantes de países europeos y de EEUU para documentarse y ha escrito la primera obra en inglés que recorre el conjunto del antifascismo trasnacional posterior a la II Guerra Mundial. Su defensa del antifascismo y de la autodefensa contra la ultraderecha hizo que la dirección de la universidad donde trabajaba lo rechazase y la exposición mediática le ha llevado a sufrir amenazas de muerte. Pero no quiere callarse ante las estratagema de Trump de culpar “a los grupos antifa de EEUU para desviar el foco del racismo y de la violencia policial”. “Es imposible que estos grupos hayan organizado lo que está pasando”, sentencia.

El historiador Dave Renton dijo una vez: “No se puede ser objetivo cuando se escribe sobre el fascismo, porque no hay nada positivo que decir sobre él”. Es una frase con la que el activista de Occuppy Wall Street y experto en antifascismo Mark Bray no puede suscribir con mayor ahínco.

Anadolu Agency via Getty Images

Un movimiento internacional sin líderes y difícil de indentificar

Una de las pruebas de su afirmación, sostiene, es que Trump ni siquiera conoce al movimiento antifascista. Se trata de un movimiento internacional que, como Bray clarifica en su libro, surge como “respuesta razonable e históricamente documentada ante la amenaza fascista que persistió tras la II Guerra Mundial y que se ha intensificado durante los últimos años”. Este movimiento, abunda, “ha adaptado las corrientes socialistas, anarquistas y comunistas que ya existían ante la necesidad de reaccionar frente a la amenaza fascista”.

Aunque tengan características parecidas y un objetivo común —combatir a la ultraderecha—, es diferente ser antifascista en Estados Unidos y en Europa. “Todo depende del contexto, nosotros no vivimos el franquismo, por ejemplo”, explica Bray desde el otro lado de la pantalla, rodeado de libros de Historia. En EEUU, explica, hay grupos de militantes antifascistas en varias ciudades. “Son grupos pequeños porque temen las infiltraciones de la policía y tienen un carácter antiautoritario”. Se trata de un movimiento difuso en el que “no hay líder, no hay oficinas, es descentralizado y funciona de manera muy local”. Por eso defiende que “no tiene sentido” culparlos a ellos: “Hay mucha gente quemando y rompiendo todo, y no todos pertenecen al movimiento Antifa”.