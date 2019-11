Mataperrerías, las justas

Luego pasó lo que pasó, que no estaba previsto: Sánchez asaltó los cielos de Ferraz, y lo demás está pasando. Con dos impresiones contradictorias: que vamos a velocidad de vértigo hacia el abismo o que el paisaje no se mueve. Esa sensación que tiene uno en el AVE o en un Alvia cuando entra en un túnel oscuro y parece que no se mueve, entre otras cosas porque las traviesas no son de madera vieja como las de antes.

¿Qué hará Ciudadanos una vez que su ‘caudillo’ ha dimitido por sus chiquilladas mezcladas con excesivas dosis de ambición y continuos zig zag? ¿Volverán a sus esencias o seguirán compitiendo con el PP y Vox? Si eligen este camino – porque como en Podemos el líder purgó a todo ente pensante que no estuviera de acuerdo con él– aumentarían su irrelevancia, y quizás dificultarán que el PP tuviera un gesto de responsabilidad patriótica para facilitar la gobernabilidad de la nación. Que no significa dar ningún cheque en blanco. ¿Abstenerse ellos, o hasta llegar a un acuerdo de gobierno con el PSOE?

Hay, empero, un problema práctico: ya no suman lo suficiente. Sus escuálidos diez escaños actuales no tienen el valor que tenían sus anteriores 57, como es obvio. ¿Cómo remontar la catástrofe? ¿Volviendo a un centro liberal y socialdemócrata o emperrándose en competir con la derecha conservadora y con la derecha radical? Esa es la cuestión que han de dilucidar, y cuanto antes mejor.

La alternativa de sumar a base de pequeños partidos (¡hay dieciséis en el Congreso!) con un posible apoyo ‘ciudadano’ puede sumar 180, pero tendría un alto coste, porque el chalaneo tiene un precio, y pocas veces es un precio justo. Miguel Ángel Revilla quiere un AVE en vez de su ‘vía estrecha’ que comunique Cantabria con Bilbao. Claro que lo que quiera Revilla para Cantabria, o Teruel Existe, o Coalición Canaria y Nueva Canarias y etcétera no es nada comparado con las pujoladas para CiU. Al final España tendría, si cunde el ejemplo, una Asociación Gomera en cada provincia. Auténtica política de ‘mano tendida’.

Todo está abierto, a pesar de que ya empiecen a calentarse las orejas y a lagrimear los ojos con los smartphones. “Sánchez ahora mismo es la solución democrática pero asimismo es el problema práctico”, me confesaba un destacado socialista de la primera hora (1976). “Lo que ocurre es que ha acabado con el PSOE de antes, y ahora, el suyo, con las primarias y todo eso, con un comité federal de 400 miembros, con una ejecutiva de 50… Ya no hay debates serios, no hay análisis, no hay puntos de vista alternativos… Y si no se quiere ir, no se irá”.

Pero volvamos al principio. En cualquier caso esta decisión tendría que ser como resultado de una reflexión interna sobre si ha conducido bien, mal o regular la estrategia. Claro que también Casado, aunque ha logrado una espectacular remontada, ha dado aire a Vox. Sin la foto de Colón quizás Abascal no estuviera donde está, con su aliento en su nuca. Porque Vox –a quien no han votado solamente fascistas ni ultraderechistas, sino gente cabreada, igual que a Podemos no le votaron solo comunistas y ‘bolivarianos’ sino indignados– es la espuma de microalgas de la crisis nacional; y no sólo del ‘efecto Cataluña’.