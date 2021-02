Qué permite cada comunidad (y qué no) en plena desescalada previa a Semana Santa

Álex Cámara/NurPhoto via Getty Images)

Se acerca la Semana Santa con España inmersa en la desescalada tras pasar lo peor de la tercera ola. Desde Sanidad insisten en la necesidad de actuar “con responsabilidad” a la hora de relajar medidas y piden “sentido común” a las comunidades. Existe un miedo real a que la cuarta ola golpee de lleno si se relajan en exceso las medidas restrictivas, algo que ya ocurrió tras las Navidades.

Por ello, el ministerio y las autonomías trabajan en un documento para unificar los criterios que regirán la Semana Santa, confirmó ayer la ministra Darias. Los expertos sanitarios han advertido del riesgo extremo de “salvar la Semana Santa” a nivel turístico y social, por lo que todas las partes buscan un acuerdo que no comprometa la actual tendencia a la baja en casos e incidencia.

Mientras llega el documento del Consejo Interterritorial de Salud, las autonomías llevan semanas levantando la mano de sus restricciones contra el covid, algo de lo que han advertido desde la OMS, si bien muchas mantienen las principales restricciones, como los cierres perimetrales o las limitaciones de reuniones sociales.

Andalucía

Se mantiene, por ahora, el cierre perimetral de toda la comunidad y el toque de queda de 22 a 6:00 hasta el 4 de marzo. A nivel interno, la movilidad entre municipios y provincias depende de la situación de cada territorio, con algunas localidades confinadas perimetralmente por su elevadísima tasa de contagios. La Junta decidirá el miércoles 3 si las prorroga o las levanta.

Aragón

Toda la comunidad sigue cerrada exteriormente y a nivel provincial, con la región bajo el toque de queda de 22 a 6:00 hasta el 5 de marzo. También están vigente limitaciones en el número de personas reunidas (cuatro) o el cierre temprano de actividades no esenciales.

Asturias

Cerrada hasta nueva orden. También lo están grandes ejes poblacionales como Gijón u Oviedo, donde los bares solo pueden abrir sus terrazas. Como en otras zonas, el toque de queda rige de 22 a 6:00 y no pueden juntarse más de cuatro personas.

Baleares

Las autoridades baleares manejan un doble objetivo: salvar vidas y salvar la próxima temporada turística. Por ello, la desescalada se mueve de forma progresiva según evoluciona cada isla. Una de las últimas medidas es la reapertura de terrazas hasta las 17:00 horas en Mallorca. Desde este sábado se permiten reuniones de seis personas de hasta dos núcleos diferentes de convivencia y se amplia el aforo al 50% en centros comerciales y tiendas más pequeñas.

Canarias

Hasta este domingo 28 de febrero seguirá exigiendo test negativo a todos los que lleguen a las islas, con horario nocturno restringido de 22 a 6:00 horas en las zonas más afectadas y de 23 a 6 en puntos con mejor incidencia. Las islas se dividen en hasta cuatro niveles diferentes según su situación.

Cantabria

Mantiene el confinamiento perimetral de la región y el toque de queda, también de 22 a 6:00 horas, después de reabrir locales comerciales y de servicios recientemente.

Castilla-La Mancha

Sigue en vigor el cierre perimetral hasta el martes 9 de marzo, con un toque de queda de 22 a 7:00 y reuniones de no más de seis personas.

Castilla y León

La Junta anunció meses atrás su cierre perimetral hasta mayo, si bien ya se permite la movilidad entre provincias. Tras caer el horario del toque de queda planteado por el Gobierno regional, se mantiene el de 22 a 6:00 horas, aunque se cierra toda actividad no esencial a las 20:00.

Cataluña

Hasta el 28 de febrero se mantienen los cierres perimetrales por comarcas y de la comunidad, así como el cierre de centros comerciales y las reuniones de no más de seis personas. El toque de queda sigue el horario que rige en casi toda España, de 22:00 a 6:00.

Comunidad Valenciana

La Generalitat ha levantado el cierre por municipios que seguían especialmente afectados por el virus, que entrará en vigor el lunes 1 de marzo. Sin embargo, toda la comunidad seguirá cerrada al exterior por ahora, al igual que por comarcas. Se prorroga el toque de queda de 22.00 a 6.00 y la prohibición de reunirse en casas a personas de distintos grupos de convivencia. Las reuniones de no convivientes se elevarán a cuatro personas desde el lunes 1 de marzo.

Extremadura

La comunidad pasó de tener la incidencia más alta de toda España hace semanas, a marcar el mínimo nacional, por debajo de 100 casos. Por ello no hay ya cierre perimetral autonómico y la movilidad se permite entre todos los municipios. El toque de queda nocturno sí prosigue en su franja (22-6:00) y las reuniones de, máximo, seis personas.

Galicia

También está cerrada para el exterior pero en los últimos días ha reabierto la movilidad interior, pero solo entre municipios con idéntico nivel de incidencia a 14 días. En Vigo, Santiago, Lugo y Ourense, bares y restaurantes podrán abrir tanto las terrazas como el interior, con aforos máximos del 50% y 30% respectivamente. Además, se vuelven a autorizar las reuniones entre no convivientes.

Los centros comerciales pueden volver a abrir los fines de semana en toda Galicia. Esta medida se une a la reapertura del comercio no esencial hasta las 21 horas. La movilidad se restringe entre las 22:00 y las 6:00 horas.

Madrid

No hay confinamiento en la comunidad. Se puede entrar y salir, así como moverse entre municipios, salvo en ocho localidades (que abarcan 25 zonas básicas de salud) confinadas perimetralmente. El toque de queda se ha ampliado y va de 23 a 6:00. Los bares y restaurantes cierran a las 23:00, aunque no se permiten nuevos clientes desde las 22 horas. Siguen sin permitirse las reuniones entre no convivientes en domicilios salvo para parejas y gente que vive sola.

Murcia

La región continúa cerrada al exterior, aunque la movilidad interior es casi plena, igual que la reapertura de terrazas. El toque de queda es idéntico a la mayoría de territorios (22-6:00) pero las reuniones entre no convivientes están limitados a dos personas.

Navarra

Se prorroga hasta mediados de marzo su cierre perimetral y el toque de queda entre las 23:00 y las 6:00. Este viernes el Gobierno prepara medidas para relajar la situación como la reapertura del interior de bares al 30% y el aumento de personas en reuniones sociales, hasta seis.

País Vasco

Lleva cerrado perimetralmente desde enero, pero se ha permitido recientemente la movilidad entre localidades colindantes, con reuniones de, máximo, cuatro personas. El toque de queda comienza a las 22:00 y llega a las 6:00, con el cierre de hostelería desde las 20:00. Los bares y restaurantes pueden abrir terrazas al 100% y su interior, al 50% de aforo.

La Rioja

Es otra de las comunidades que sigue clausurada, aunque por dentro ya se autoriza la movilidad municipal. El toque de queda va de 23 a 5:00, mientras que las reuniones se amplían a seis. Los bares pueden abrir su interior, solo al 30%, hasta las 23 horas.

Ceuta y Melilla

Ambas están cerradas perimetralmente salvo casos justificados, y su toque de queda va de 22 a 6:00. En Ceuta se permiten reuniones de solo dos personas no convivientes, mientras que en Melilla no se autorizan encuentros entre no convivientes.