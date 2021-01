Metidos en el torbellino

La última etapa del gobierno de Rajoy estuvo marcada por el diluvio incesante de casos de corrupción que manaban a borbotones de los juzgados. Claro que no eran los únicos, estaba, y sigue estando, el embrollo ‘alayano’ de los eres. Pero las sentencias eran como martillazos en la puerta de Génova 13. Vino pues la moción de censura presentada al hilo de una de ellas por Pedro Sánchez, que cabalgaba en el ‘no es no’; luego se planteó el problema de formar gobierno y no salían las cuentas.

En la respuesta a la crisis de la covid19 quedó claro desde el primer instante que la derecha iba a usar estos muertos con el mismo afán mercantilista con que usaba y sigue usando los muertos por el terrorismo. Casado, con el libro de sinónimos de insultos en la mesilla de noche, no dio ni da tregua. Por una cosa o por su contraria. Si el Gobierno de la Nación saca unas primeras medidas restrictivas, malo; si ejerce la Autoridad Única bajo el ‘estado de Alarma’ peor, por autoritario y centralista; si pasado lo peor delega en las Comunidades Autónomas, malo, “hace dejación de su autoridad”; si no delega peor, ‘confisca competencias de las autonomías’. Como reconocía el conde de Romanones en sus memorias: “Los ataques violentos al adversario, cuanto más de brocha gorda, serán más útiles”. Lo que no advertía es que el abuso de esta técnica puede dejar al que la usa colgado de la brocha.

Esta encrucijada poliédrica hay que tomarla como una ‘prueba de estrés’ de la España autonómica. Dice la Constitución en el artículo 138 de su título VIII, aquél que no quiso respaldar la AP de Fraga, que “La diferencia entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”.

Las autonomías y los ayuntamientos, salvo algunas excepciones, no han tenido ni preparación ni estrategia, ni logística ni iniciativas de respuesta rápida y eficiente. Que la capital de España no haya sido capaz de meter quitanieves, contratar brigadas especiales, distribuir sal, facilitar canales de circunvalación… es algo mucho más serio de lo que quieren hacer ver sus dirigentes, enfrascados en la Santa Cruzada.

Díaz Ayuso y Martínez Almeida presumen mucho de tener las ideas claras y de contar con minuciosos planes para engrandecer Madrid. Pero Madrid no se engrandece solo con rascacielos, como EEUU no se engrandece con el gran muro mexicano del tuitero en Jefe. Madrid solo puede engrandecerse cuando sus instituciones funcionen, unan y no dividan, colaboren y no se estorben, y se tomen en serio sus obligaciones. Tirar piedras al cielo es una puerilidad y una inconsciencia: siempre les caerán en la cabeza, no por culpa del Gobierno ‘social-comunista’ sino por la ley de la gravedad.

Todas las buenas ideas y las buenas estructuras necesitan de vez en cuando pruebas de estrés, como los bancos o los puentes, y dependiendo del resultado ajustes y medidas adecuadas, que no necesariamente tienen que consistir en cambiar las leyes sino modificar las aptitudes y las actitudes y mejorar la colaboración.