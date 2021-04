Mónica García, la nueva Manuela Carmena

Cuando preguntas en el partido si ven paralelismos entre Carmena y García, no ocultan que lo han pensado en más de una ocasión. Rita Maestre , que ha trabajado con las dos líderes, observa varias similitudes. Por ejemplo, que ninguna de las dos se va a prestar a hacer nada en lo que no crean porque son bastante auténticas. “Ambas tienen sentido del humor y le dan una gran importancia. Ellas lo practican y lo valoran en los demás. Tanto Manuela como Mónica tienen mucha capacidad de escuchar. No son de las de ordeno y mando, atienden aunque tienen criterio propio. Las dos son buenas gestoras, ejecutivas y rápidas a la hora de toma de decisiones”.

Pero no todo va a ser positivo, y el reto para Maestre es si es capaz de decir algo que no sea una virtud en las dos. “Lo malo en ambas es que, aunque son bastante empáticas, cuando se enfadan —solo de vez en cuando—, se pillan unos cabreos morrocotudos”.

Tienen carácter y, aunque resultan afables y de buen trato, también saben poner límites y hacerse respetar. En los debates no se dejan avasallar por los oponentes, no pierden el control ni entran al trapo de sus contrincantes. A esto contribuye bastante que no suenan a argumentario. “Son naturales, no tienen que estar pensando en lo que les han dicho que tienen que decir porque tienen argumentos propios para defender las ideas. No huelen a política profesional”, explica Hugo Martínez Abarca, diputado autonómico de Más Madrid.

“Mónica está legitimada porque ha ejercido la oposición real a Ayuso. Las encuestas nos dan demasiado bien. Nosotros no nos lo queremos creer porque lo esencial es que la gente vaya a votar el martes. Si los que en las encuestas nos señalan luego se quedan en casa, no se harán realidad los datos”, dice otro compañero.

Conscientes de que la candidata del partido que lidera Íñigo Errejón les está robando votos, según todas las encuestas, los socialistas la observan con preocupación. Y ya han pensado en que el efecto Carmena sea ahora un efecto Mónica. “Tiene en común con Carmena que ambas son profesionales y tienen autoridad para hablar de temas que preocupan a la gente. Manuela por su trayectoria como jueza y Mónica, en este momento, porque ha monopolizado el tema sanitario, que es de confrontación con Ayuso y en el que tiene la credibilidad de vivirlo en primera persona”, afirma un diputado socialista que, como la mayoría en el partido, no comparte la errática campaña que Moncloa está llevando con Gabilondo.

El candidato socialista, que estaba a la espera de ser designado Defensor del Pueblo, está siendo víctima de las estrategias diseñadas desde La Moncloa por Iván Redondo. Cierto que la imagen de Gabilondo se diluyó durante el 2020, en la pandemia, pero los bandazos ordenados desde la presidencia del Gobierno pueden ser definitivos, como apunta un senador socialista. “El PSOE no iba tan mal pero cuando Gabilondo dijo ‘Pablo, nos quedan 12 días para ponernos de acuerdo’, provocó una fuga de votos”.

Los creadores de imagen de la campaña de Gabilondo han pasado del “con este Iglesias no” del principio, al “tenemos 12 días para ponernos de acuerdo Pablo” que Gabilondo soltó en el único debate celebrado y acabado. Los demoscópicos tienen claro —con datos exactos de ese día— que, en ese momento, Gabilondo comenzó a perder votos, tanto de los poquísimos que provenían de Ciudadanos, como incluso algunos de los socialistas. Y es que Pablo Iglesias es tóxico para sus colegas de la izquierda por el rechazo que sufre también entre los votantes socialistas de más edad, desvela un experto en sondeos de una de las empresas más grandes del sector.