Movilizar fondos europeos, a la espera de una oportunidad a la paz

Dicho esto, hora es de subrayar hasta qué punto es crucial —moral y jurídicamente imperativo— que la Comisión VDL se ponga cuanto antes al frente de la impostergable coordinación e intercambio de información entre los EEMM que precede a la recepción e identificación de las personas que llegan huyendo de la guerra de Putin, premisa sobre la que habrá de sustentarse todo apoyo adicional. Tras solicitud de los EEMM, las agencias europeas (Frontex, Agencia de Asilo, Agencia de Derechos Fundamentales/FRA, Europol y Eurojust) deben proveer todo el apoyo operativo que requiera la atención a las situaciones planteadas, especialmente las que indicien extrema vulnerabilidad (menores no acompañados, mujeres expuestas a las redes de trata y explotación sexual que ya se han activado en todas las fronteras de la UE con Ucrania). Máxime cuando son cada vez mayores las probabilidades de que estas personas no puedan regresar con prontitud —como sin duda sería su mayor deseo— a los lugares de los que proceden (muchas veces por el hecho de que sus hogares han quedado completamente destruidos).

Con esta segunda iniciativa, se trata de hacer frente a las demandas humanitarias planteadas por la guerra de Putin contra Ucrania mediante dos líneas de actuación: de una lado, la movilización de todos los recursos financieros no consumidos en el Marco Financiero Plurianual (MFF) 2014/2020 bajo las rúbricas del AMIF y el ISF (cerca de 420 millones de euros, para aliviar la presión en frontera de los EEMM frontliners; Polonia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía); de otro, la maximización de la extensión y alcance de estos dos Fondos UE, ampliando para ello el período de elegibilidad para su adjudicación y liberando las partidas no consumidas para evitar su reversión (indeterminada en sus fines) al Presupuesto comunitario 2022.

Ambas propuestas —que tuve el honor de defender ante el Pleno del PE en nombre de la Comisión LIBE— resultaron aprobadas por una amplia mayoría en su procedimiento de urgencia. Pero es que, además, esta mayor flexibilidad en la gestión y sustanciación de los Fondos UE (AMIF e ISF) permitirán materializar significativamente los objetivos proclamados en la activación (por vez primera, insistimos, pese a las ocasiones en que lo habíamos urgido con anterioridad, como he subrayado en anteriores escritos) de lo previsto en la Directiva 2001/55 de Protección Temporal, y hacerlo en complementariedad con la Propuesta de Reglamento de un nuevo Cohesion´s Action for Refugees in Europe (CARE) que contribuirá a paliar el inmenso dramatismo de las personas desplazadas por la guerra contra Ucrania mediante todos los remanentes disponibles de los Fondos de Cohesión.