Nada es igual aunque lo parezca

¿Fue o no fue una irresponsabilidad de Pedro Sánchez apostar por unas nuevas elecciones? Pero… ¿fue o no fue una irresponsabilidad de Pablo Iglesias provocar el bloqueo por su obsesión crónica de sentarse en el Consejo de Ministros? Es más, ¿acaso no fue una tremenda irresponsabilidad de Albert Rivera y su núcleo, más que duro, ambicioso y altivo renegar del tinte liberal socialdemócrata para poner rumbo a la derecha en un vano intento de dar el sorpasso al PP abandonando el centro político?

Item más: ¿y la foto de Colón con Vox que dio carta de naturaleza a la extrema derecha en el espacio conservador centrista?

Es cierto que el PSOE ha perdido tres escaños con la repetición de comicios, pero esa pérdida le ha acercado a la gobernabilidad. A veces, perdiendo se gana. En ocasiones una derrota táctica ha provocado una victoria.

Aunque parezca que todo sigue igual, todo ha cambiado. Por ejemplo, Ciudadanos ha sido aplastado por la realidad. Ya se lo habían advertido, tanto Manuel Valls, que no ha ocultado su decepción, como destacados fundadores del invento que ni entendieron ni aceptaron que Rivera no se abstuviera para facilitar la investidura de Sánchez, el candidato que ganó en las urnas.

Ahora, cautiva, por Vox, y desarmada, por los electores, la formación naranja tiene ante sí una disyuntiva: empecinarse en el error, agravando su situación y destruyendo por completo su credibilidad de bisagra centrista, encima soplándole las velas a Abascal, o corregir el rumbo.

En el último tramo de la campaña, cuando ya todas las encuestas pronosticaban el batacazo, el presidente de Ciudadanos ha insistido en que, sean cuales fueren los resultados “me voy a dedicar a desbloquear el país”. Eso dijo, y lo repitió varias veces con su habitual gesto solemne.

Con las actuales cuentas, ese desbloqueo pasaría necesariamente por apoyar al partido vencedor. Porque, entre otras razones, para que pudiera gobernar la derecha ‘trifásica’, que no suma los escaños suficientes, tendría que contar con los votos malditos de los nacionalistas y separatistas catalanes, vade retro Satanás. Además, los liberales europeos, y hasta los ibéricos y los serranos, no aceptarían que uno de los suyos en Estrasburgo hicieran de muletilla de Abascal y cierra España.